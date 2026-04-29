ドイツの最多優勝クラブの主将は、パリでの4―5敗戦で5失点し、公式統計ではシュートを1本も止められなかった。つまり、PSGのシュートはすべて決まった。
AFP
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チャンピオンズリーグ史上初。バイエルン・ミュンヘンがPSGに敗れた試合で、マヌエル・ノイアーが不名誉な記録を作った。
これによりノイアーは、2010年のデータ収集開始以来、ノックアウトステージで5失点以上しながらセーブ0に終わった初のGKとなった。過去にも例があるかもしれないが、CLのセーブデータは直近16シーズンしか残っていない。
パリSGの5得点（1点はPK）すべては、ノイアーにとって防ぎようがなかった。 ノイアーは試合後、「ゴールシーンはご覧の通りだ。あれではセーブするのは難しい。2回はあと一歩で手が届いたかもしれない」と語った。ハーフタイム直前の2－3となったPKでは、正しい方向に飛び込んだ。
PSGはゴール前でも冷静だったとノイアーは付け加えた。 「ポストに当たったり、我々がボールを防いだりした、ほんの少しの運が味方していたのかもしれない」実際、87分には途中出場のセニー・マユルが鋭角から放ったシュートがクロスバーを叩くなど、一度はポストを直撃していた。ただし、公式にはポストやバーに当たったシュートはシュートとしてカウントされない。
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ノイアー：「5失点もすれば、守備陣やGKが動揺するのは当然だ」
失点ラッシュの責任はノイアーよりも、同じパターンでバイエルン守備陣を突破したPSGにあった。 自陣でボールを奪うと、クヴィチャ・クヴァラツケリア、ウスマン・デンベレ、デジレ・ドゥエの高速3トップが縦パス一本で裏へ抜け出し、最短距離でシュートまで持ち込んだ。
「5失点すればDFもGKも動揺するのは当然だ。しかし現実から目を背けない。前を向く」とノイアーは語り、1週間後にアリアンツ・アレーナで行われる第2戦への自信を示した。「我々が好調なら相手の守備を苦しめられる。守備でも今日はもっと良いプレーができる」