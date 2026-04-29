チャンピオンズリーグ史上初。バイエルン・ミュンヘンがPSGに敗れた試合で、マヌエル・ノイアーが不名誉な記録を作った。

これによりノイアーは、2010年のデータ収集開始以来、ノックアウトステージで5失点以上しながらセーブ0に終わった初のGKとなった。過去にも例があるかもしれないが、CLのセーブデータは直近16シーズンしか残っていない。

パリSGの5得点（1点はPK）すべては、ノイアーにとって防ぎようがなかった。 ノイアーは試合後、「ゴールシーンはご覧の通りだ。あれではセーブするのは難しい。2回はあと一歩で手が届いたかもしれない」と語った。ハーフタイム直前の2－3となったPKでは、正しい方向に飛び込んだ。

PSGはゴール前でも冷静だったとノイアーは付け加えた。 「ポストに当たったり、我々がボールを防いだりした、ほんの少しの運が味方していたのかもしれない」実際、87分には途中出場のセニー・マユルが鋭角から放ったシュートがクロスバーを叩くなど、一度はポストを直撃していた。ただし、公式にはポストやバーに当たったシュートはシュートとしてカウントされない。