「もちろん、それが私の計画です」と元ドイツ代表監督は述べ、2028年までの契約延長がすでに決まっているのかという質問に答えた。
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チャンピオンズリーグ制覇を目標に、ハンス・フリック監督がバルセロナとの契約延長を示唆。
ジョアン・ラポルタ会長は「フリック監督はシーズン終了後に契約延長を検討したい」と述べた。
ラポルタ会長は「彼は契約延長に値すると思うが、シーズン終了後に状況を分析し、その上で今後の進め方を決めたいようだ」と述べ、「もしもう1年契約を延長できれば、彼はすでに契約延長を確実なものにしていることになる」と続けた。
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ハンス・フリックは、FCバルセロナでチャンピオンズリーグを制したい。
フリック監督は、2027年以降も残留したい意向を認めた。「契約を延長したいが、重要な数週間を控えているので、今は時期尚早です」と、水曜日のセルタ・ビーゴ戦（21時30分／DAZN）前に語った。 バルサでチャンピオンズリーグを制し、新スタジアム完成時にも監督であり続けたいと語った。
2位レアル・マドリードに9ポイント差をつけ、残り7節で優勝圏内にある。フリックはバルサ2年目で2度目のリーグ制覇、通算5冠を狙う。
ハンス・フリック監督のバルセロナでの実績を数字で振り返る
ゲーム
110
勝利
83
引き分け
10
敗戦
17
タイトル
スペインリーグ1回（2025年）、コパ・デル・レイ1回（2025年）、スーペルコパ・デ・エスパーニャ2回（2025年、2026年）