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FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

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チャンピオンズリーグ制覇を目標に、ハンス・フリック監督がバルセロナとの契約延長を示唆。

ラ・リーガ
バルセロナ 対 セルタ
バルセロナ
ハンジ・フリック

ハンス・フリック監督は、FCバルセロナに残留したいと表明した。

「もちろん、それが私の計画です」と元ドイツ代表監督は述べ、2028年までの契約延長がすでに決まっているのかという質問に答えた。

  • ジョアン・ラポルタ会長は「フリック監督はシーズン終了後に契約延長を検討したい」と述べた。

    ラポルタ会長は「彼は契約延長に値すると思うが、シーズン終了後に状況を分析し、その上で今後の進め方を決めたいようだ」と述べ、「もしもう1年契約を延長できれば、彼はすでに契約延長を確実なものにしていることになる」と続けた。

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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    ハンス・フリックは、FCバルセロナでチャンピオンズリーグを制したい。

    フリック監督は、2027年以降も残留したい意向を認めた。「契約を延長したいが、重要な数週間を控えているので、今は時期尚早です」と、水曜日のセルタ・ビーゴ戦（21時30分／DAZN）前に語った。 バルサでチャンピオンズリーグを制し、新スタジアム完成時にも監督であり続けたいと語った。

    2位レアル・マドリードに9ポイント差をつけ、残り7節で優勝圏内にある。フリックはバルサ2年目で2度目のリーグ制覇、通算5冠を狙う。

  • ハンス・フリック監督のバルセロナでの実績を数字で振り返る


    ゲーム

    110

    勝利

    83

    引き分け

    10

    敗戦

    17

    タイトル

    スペインリーグ1回（2025年）、コパ・デル・レイ1回（2025年）、スーペルコパ・デ・エスパーニャ2回（2025年、2026年）


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