チャンピオンズリーグ制覇を目標に、ハンス・フリック監督がバルセロナとの契約延長を示唆。

ジョアン・ラポルタ会長は「フリック監督はシーズン終了後に契約延長を検討したい」と述べた。

ラポルタ会長は「彼は契約延長に値すると思うが、シーズン終了後に状況を分析し、その上で今後の進め方を決めたいようだ」と述べ、「もしもう1年契約を延長できれば、彼はすでに契約延長を確実なものにしていることになる」と続けた。