ベンチ内には予選敗退した場合のチーム編成への不安が漂う。コール・パーマーは『ガーディアン』のインタビューで、クラブへの献身は変わらないとしながらも、CL出場権は補強面で不可欠だと強調した。

「チェルシーを離れるつもりはない。まだ多くの目標が残っている」とパーマーは語った。「FAカップ準決勝（対リーズ）もあるし、チャンピオンズリーグ出場権を得れば補強も有利になる。オーナーとも話し合い、必要な選手を獲得できると確信している。」