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チャンピオンズリーグ出場権を逃したチェルシーが新監督招聘を検討する中、リアム・ローゼニオールは解任質問に「率直に回答」した。
スタンフォード・ブリッジには不透明感が漂っている。
スタンフォード・ブリッジでの惜敗でチェルシーはマンチェスター・ユナイテッドに10ポイント差、5位リヴァプールにも4ポイント差をつけられた。欧州カップ戦出場権を争う佳境で、ゴールを奪えないことがローゼニオール監督率いるチームの深刻な問題となっている。チームは4試合連続無得点で、1912年以来最悪の不振だ。 チャンピオンズリーグ出場を逃した場合の影響について問われると、ロゼニオール監督は「正直、分からない。だがまだ戦っている。シーズン終了時にどんな状況でも対応する」と語った。
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ブルーズにとっての難関
プレミアリーグは残り5試合。チェルシーの運命は他力本願だ。リヴァプールとアストン・ヴィラの失速を期待しつつ、ブレントフォード、ボーンマス、ブライトンなどの追走も警戒しなければならない。プレッシャーがかかる中、ローゼニオール監督は巻き返せると断言する。 「我々の前には越えなければならない山がある」と彼は続けた。「だが、乗り越えられない壁ではない。ブライトン戦に勝ち、残りのシーズンを好転させる覚悟で臨む」。
コール・パーマーの移籍に関する警告
ベンチ内には予選敗退した場合のチーム編成への不安が漂う。コール・パーマーは『ガーディアン』のインタビューで、クラブへの献身は変わらないとしながらも、CL出場権は補強面で不可欠だと強調した。
「チェルシーを離れるつもりはない。まだ多くの目標が残っている」とパーマーは語った。「FAカップ準決勝（対リーズ）もあるし、チャンピオンズリーグ出場権を得れば補強も有利になる。オーナーとも話し合い、必要な選手を獲得できると確信している。」
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ブライトン戦を控え、ロゼニオール監督へのプレッシャーが高まっている。
スタンフォード・ブリッジの首脳陣はロゼニオール監督に辛抱強く接してきた。だがチェルシーは歴史的に結果を追い求めるクラブだ。このまま結果が予測できない状況が続けば、近い将来、首脳陣は決断を下すだろう。古巣ブライトンとの一戦は、プロジェクトの行方を左右する分岐点となる。