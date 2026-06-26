パリ市はプロジェクトの枠組みを正式に決定し、行政とスポーツ部門が協力する体制を整えた。技術専門家が地域のインフラを評価し、スタジアム拡張が住宅街に与える影響を検討している。

パリ市は公式声明で「協議によりプロジェクトの大枠と現時点での調査範囲を共有できた。スタジアム本体、周辺環境、交通、エリアの利用状況、ポルト・ド・サン＝クルーの将来開発に焦点を当てる」と説明した。