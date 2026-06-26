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チャンピオンズリーグ優勝チームがスタジアム買収の協議を再開したため、PSGはパルク・デ・プランス拡張を検討している。
PSGの拡張計画が勢いを増している
パリ市議会が売却協議の再開を正式決定。副市長とPSG最高経営責任者が共同議長を務め、90分間の運営委員会でプロジェクトの大枠を策定した。 『レキップ』紙によると、クラブは現在4万8000席のスタジアムを6万～7万人収容の近代的なアリーナへ拡張する技術シミュレーションを積極的に進めている。
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公式声明で範囲が示されている
パリ市はプロジェクトの枠組みを正式に決定し、行政とスポーツ部門が協力する体制を整えた。技術専門家が地域のインフラを評価し、スタジアム拡張が住宅街に与える影響を検討している。
パリ市は公式声明で「協議によりプロジェクトの大枠と現時点での調査範囲を共有できた。スタジアム本体、周辺環境、交通、エリアの利用状況、ポルト・ド・サン＝クルーの将来開発に焦点を当てる」と説明した。
政治同盟が支持基盤を確保
正式な不動産交渉を再開するには、当初の提案に地元の緑の党が懐疑的だったため、政治的な駆け引きが不可欠だった。交渉チームは163票中106票を確保するため、右派野党の支持を取り付ける必要があった。クラブを「精神的故郷」に残す点では超党派で一致しているが、最終取引の成立には依然として複雑な行政手続きが壁となっている。
- AFP
毎週開催される技術セミナーの予定
関係機関のステークホルダーは毎週水曜に会合を開き、財務評価や建設運営の詳細を協議する。拡張計画が実現すれば、チャンピオンズリーグ優勝チームは試合日収益で欧州エリートクラブ並みになる見込みだ。ただし最終合意は、独立評価完了後に法的拘束力を持つ理事会投票で決定される。