フェネルバフチェのアジズ・ユルドゥルム会長は、その直後に別の記者会見を開き、速やかにその指揮官を擁護するとともに、辞任を否定した。指揮官が感情をあらわにしたきっかけとして、サポーターから投げ込まれた水のボトルや、ソーシャルメディア上での激しい中傷を挙げたユルドゥルム会長は、こう語った。「イスマイルがどんな状態だったか、あなたたちも見ただろう。人はあれほどの苦しみに耐えられるのか？ イスマイル・カルタルの頭に水のボトルが投げつけられた。私たちはそれを見た。だから彼は動揺している。イスマイル・カルタルは引き続きその職にとどまる。私は［カルタルに］『続けるんだ』と言った。それで決まりだ」