Anadolu Agency
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チャンピオンズリーグ予選のドロー後に劇的な形で公に辞任したにもかかわらず、イスマイル・カルタルがフェネルバフチェ監督に復帰
トレーニング場復帰が確定
フェネルバフチェ首脳陣は金曜夜、カルタルがトップチームの指揮を引き続き執ることを確認する公式声明を発表した。復帰は土曜朝、クラブの公式SNSがトップチームのトレーニングを指揮する同監督の写真を共有したことで、あらためて裏付けられた。この動きによって、クラブ関係者オグズ・チェティンとの此前の危機対応会談が決裂したとする報道は真っ向から否定された。
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波乱の記者会見途中退席
カルタル監督はこれに先立ち、木曜日のチャンピオンズリーグでのローマ戦の1-1の引き分け直後に、衝撃の辞任を発表していた。 アナドル通信を通じて同監督は、「まず何よりも、今夜の試合で私が与えた役割を一字一句その通りに遂行してくれた選手たちを称えたい。私たちはチャンピオンズリーグにふさわしいサッカーをした。試合に勝つこともできたし、決定機もあった。試合は引き分けに終わったが、私は選手たちを誇りに思う。今夜、私はこの職を辞する。二度と戻ることはない。選手たちに心から感謝を伝えたい」と語った。
クラブ会長が退団を否定
フェネルバフチェのアジズ・ユルドゥルム会長は、その直後に別の記者会見を開き、速やかにその指揮官を擁護するとともに、辞任を否定した。指揮官が感情をあらわにしたきっかけとして、サポーターから投げ込まれた水のボトルや、ソーシャルメディア上での激しい中傷を挙げたユルドゥルム会長は、こう語った。「イスマイルがどんな状態だったか、あなたたちも見ただろう。人はあれほどの苦しみに耐えられるのか？ イスマイル・カルタルの頭に水のボトルが投げつけられた。私たちはそれを見た。だから彼は動揺している。イスマイル・カルタルは引き続きその職にとどまる。私は［カルタルに］『続けるんだ』と言った。それで決まりだ」
- Getty Images Sport
月曜のリーグ戦テストが迫る
フェネルバフチェは今後、月曜夜にガジアンテプFKをホームに迎えるスュペル・リグへ、直ちに意識を戻さなければならない。カルタル監督には国内での成績改善へ大きなプレッシャーがかかっており、チームは18チーム中11位に低迷している。ガジアンテプ戦で勝ち点3を確保することは、内部の緊張を和らげ、不満を募らせるサポーターを取り戻すためにも不可欠だ。
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