London City Lionesses
翻訳者：
チャンピオンズリーグを4度制したマピ・レオンが、アレクシア・プテラス、メアリー・アープスに続きロンドン・シティ・ライオネッスへ加入。ミシェル・カンプロジェクトの今夏補強はなおも続く。
公式発表：レオンがロンドン・シティ・ライオネッスに加入
バルセロナとの契約が今夏満了となるレオン選手のロンドン・シティ移籍は、かねてから噂されていた。9年間で24の主要タイトルを獲得したカタルーニャを離れることが昨シーズン終了前に決定し、月曜日にロンドン・シティの選手として正式発表された。
レオンは3年契約で加入。クラブは2025年に昇格し、今季がWSL2年目となる。 同クラブは2023-24シーズン途中から、ワシントン・スピリットや8度欧州制覇のリヨンを所有するカン氏に買収され、1部昇格へ多額投資を行ってきた。昨季6位ながら、初タイトルと欧州大会出場へ注目が集まる中、レオン、プテラス、アープスらスターを惹きつけるに至った。
- Getty Images
レオンがバルセロナを離れ、ロンドン・シティ・ライオネッスへ移籍した理由
ロンドンに到着したレオンは「ここに来られてワクワクしていますし、とても嬉しいです。これは興味深く魅力的なプロジェクトです。建設が進み、形になりつつある様子も見てきました。私は長年スペインでプレーしてきましたが、このプロジェクトを考えると、今が移籍する絶好のタイミングだと感じました。イングランドのリーグは女子サッカーの成長を支えています。私は別の国、別のリーグで異なるスタイルのサッカーをプレーし、自分自身を試してみたかったのです。
ミケーレのビジョンは本当に素晴らしい。彼女は女子サッカーの発展を願い、多くの人を鼓舞する女性です。 女性のために創設されたこのクラブの一員になれてうれしいです。チームメイトは新しい環境に馴染むのを助けてくれるでしょう。私の経験とリーダーシップが今シーズンのチームに貢献できれば幸いです。エデル・マエストレ監督やスタッフ、新しいチームメイトたちと一緒に仕事ができることを楽しみにしています。
「私の目標は、できるだけ早く最高レベルに到達することです。プロジェクトは段階を経て進み、努力が欠かせません。勝ち続け、その決意を遂げたいです。ロンドン・シティ・ライオネッスとともに、その目標を実現できることを願っています。」
5人加入、7人退団。ロンドン・シティ・ライオネスの忙しい夏の移籍市場が続く。
レオン選手の加入は、ロンドン・シティにとって目覚ましい今夏の移籍市場での意気込みを示すものとなった。世界屈指のセンターバックとして知られる31歳の彼女は、昨年バルサが4冠を達成した中心選手としてロンドンにやってくる。
彼女は、2度のバロンドール受賞者プテラスに続いて加入。昨季4冠達成に貢献したプテラスは、今年後半3度目の受賞も有力だ。さらに、アープスとニコール・アニョミも加わった。 WSL1年目で苦戦したエレネ・レテに代わり、アープスは守備力を向上させる。一方、アニョミは攻撃に火力を加える。前シーズン、ブンデスリーガ20試合で13ゴール6アシストを記録して加入した。
さらにデンマーク代表のヤニ・トムセンもユタ・ロイヤルズから加入した。この期間中にケイティ・ゼレム、ゲサ・マラシ、マディ・ワイルド、ジュリア・ロダー、セリス・ブラウン、ロッタ・リンドストローム、テヤ・ゴールディ（レンタル）がチームを去った。
- Getty Images
バルサはレオンやプテラスらを失った状況にどう対処するのか？
ロンドン・シティでは興奮が高まる一方、レオンら複数選手の退団がバルセロナにどう影響するか注目されている。彼女はプテラス、オナ・バトレ、サルマ・パラユエロと並ぶ今夏退団の4主力の1人。バトレはアーセナル移籍が決定し、パラユエロは去就を検討中だ。
それでもバルサは欧州王者であり、昨季は布陣に疑問の声がありながら圧倒的な強さを見せた。 パトリ・ギジャロ、アイタナ・ボンマティ、エヴァ・パヨルらは依然として強力な戦力であり、下部組織も成長を続けている。それでも補強は未着手であり、これらの退団の影響を乗り切るにはまだ時間が必要だ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。