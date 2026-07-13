ロンドンに到着したレオンは「ここに来られてワクワクしていますし、とても嬉しいです。これは興味深く魅力的なプロジェクトです。建設が進み、形になりつつある様子も見てきました。私は長年スペインでプレーしてきましたが、このプロジェクトを考えると、今が移籍する絶好のタイミングだと感じました。イングランドのリーグは女子サッカーの成長を支えています。私は別の国、別のリーグで異なるスタイルのサッカーをプレーし、自分自身を試してみたかったのです。

ミケーレのビジョンは本当に素晴らしい。彼女は女子サッカーの発展を願い、多くの人を鼓舞する女性です。 女性のために創設されたこのクラブの一員になれてうれしいです。チームメイトは新しい環境に馴染むのを助けてくれるでしょう。私の経験とリーダーシップが今シーズンのチームに貢献できれば幸いです。エデル・マエストレ監督やスタッフ、新しいチームメイトたちと一緒に仕事ができることを楽しみにしています。

「私の目標は、できるだけ早く最高レベルに到達することです。プロジェクトは段階を経て進み、努力が欠かせません。勝ち続け、その決意を遂げたいです。ロンドン・シティ・ライオネッスとともに、その目標を実現できることを願っています。」