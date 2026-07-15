チャンピオンズリーグを3度制した名門が、ジェド・スペンスの獲得へ交渉中。トッテナムのスターは、この電撃移籍に「前向き」だ。

ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、インテルはスペンスの獲得に向けてトッテナムと交渉を開始した。デンゼル・ダムフリーズがレアル・マドリードへ移籍したため、右サイドバックの補強が必要だった。25歳のスペンスは、21回目のスクデット獲得を目指すセリエA王者への加入に前向きだ。

移籍が実現すれば、当初トッテナム・ホットスパー・スタジアムで適応に苦戦した選手にとって驚きの転機となる。 クリスティアン・チブ監督の下、インテルはタイトル防衛と欧州での活躍を目指し、多才な選手を求めている。スペンスはレンタル移籍でコンディションを取り戻し、2023-24後半にはジェノアでセリエAに16試合出場。この経験が、彼をネラッズーリにとって魅力的でリスクの低い選択肢にしている。







