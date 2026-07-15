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チャンピオンズリーグを3度制した名門が、ジェド・スペンスの獲得へ交渉中。トッテナムのスターは、この電撃移籍に「前向き」だ。
インテル、ダムフリーズの後釜にスペンス注目
ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、インテルはスペンスの獲得に向けてトッテナムと交渉を開始した。デンゼル・ダムフリーズがレアル・マドリードへ移籍したため、右サイドバックの補強が必要だった。25歳のスペンスは、21回目のスクデット獲得を目指すセリエA王者への加入に前向きだ。
移籍が実現すれば、当初トッテナム・ホットスパー・スタジアムで適応に苦戦した選手にとって驚きの転機となる。 クリスティアン・チブ監督の下、インテルはタイトル防衛と欧州での活躍を目指し、多才な選手を求めている。スペンスはレンタル移籍でコンディションを取り戻し、2023-24後半にはジェノアでセリエAに16試合出場。この経験が、彼をネラッズーリにとって魅力的でリスクの低い選択肢にしている。
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ワールドカップでの雪辱
チャンピオンズリーグを3度制した名門が関心を示すのは、スペンスの評価が最高潮に達しているからだ。イングランド代表のW杯メンバー入りには懐疑論もあったが、彼はトーマス・トゥヘル体制で不可欠な存在になった。5月に顎を骨折しても保護マスクでプレーを続け、ノルウェー戦の勝利に貢献した。
途中出場での活躍が評価され、アルゼンチンとの準決勝では先発が予想される。今大会でも、フォレストでブレイクした際に評価されたスピードと推進力を発揮している。スペンスは2021-22シーズン、ミドルズブラからフォレストへレンタル移籍し、チャンピオンシップ・プレーオフ制覇に貢献。チームをプレミアリーグへ導いた。 昨季はトッテナムでプレミアリーグ30試合に出場し、最高レベルで通用することを示した。
ミドルズブラからサン・シーロへの道
この移籍が実現すれば、スペンスにとって波乱万丈ながら成功への道を開いたここ数年の新たな一章となる。2022年にミドルズブラからトッテナムへ加入して以来、85試合に出場したが、トップチーム定着の過程は平坦ではなかった。レンヌ、リーズ、ジェノアへのレンタル移籍で経験を積み、プレミアリーグでレギュラーを掴んだ。
現在イングランド代表として13試合に出場し、主要大会の準決勝を目前に控える彼は、もはやチャンピオンシップを去った未熟な若手ではない。サン・シーロへの移籍は、主要タイトルを争う機会とチャンピオンズリーグで定期的にプレーするチャンスをもたらすだろう。
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ミランにおける戦術転換の可能性
戦術の柔軟性こそ、インテルがロンドン生まれのディフェンダー獲得に動く主な理由だ。彼の契約は2029年夏までで、さらに1年延長できる。本来右サイドバックだが、スペンスは左サイドや前線でも力を示してきた。トッテナムにとっては、潜在能力を開花させた選手を売却して利益を得るチャンス。一方のインテルは、チーム屈指のスター後継者を確保しようとしている。
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