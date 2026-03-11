チャンピオンズリーグのPSG対チェルシー戦、前回は乱闘に発展：ルイス・エンリケの反応と経緯

試合終了直後、チェルシーがパルマーの2得点とジョアン・ペドロの得点で3-0で勝利した直後、ピッチ中央で乱闘が発生した。原因は、ブライトンからチェルシーに移籍したばかりのフォワードの踊るようなゴールパフォーマンスだった。敗北に苛立ったルイス・エンリケが彼に近づき、突き飛ばした。 最初の接触の後、スペイン人監督は彼の顔を殴ろうとし、首をつかんだ。ブラジル人選手が逃れようとして地面に倒れる中、他の多くの選手も巻き込まれた乱闘が勃発した。すると、ドンナルンマを筆頭に、他の選手たちも駆けつけた。押し合いや自力で正義を貫こうとする動きは続き、マレスカも状況を鎮めようとしたが、無駄だった。

その間、2度目の乱闘が勃発したが、冷静さを説く選手たちが優勢となり、数秒後には握手、説明、そして抱擁が始まった。マレスカは選手たちを一人ずつ連れ去った。ルイス・エンリケは落ち着きを取り戻し、ピッチを離れた。その後、彼は自分の過ちを認め、その行動について謝罪した。