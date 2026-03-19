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チャンピオンズリーグの準々決勝進出を決めた後、ディエゴ・シメオネ監督は、バルセロナがアトレティコ・マドリードよりも「優れている」と主張した
シメオネが激突の舞台を整える
アトレティコはロンドン北部で行われた難敵との第2戦を無事に乗り切り、チャンピオンズリーグのベスト8進出を決めた。トッテナムに合計スコア7-5で勝利したことから、楽な勝ち上がりだったように思われるかもしれないが、スペインのチームは、最終的に個人の実力が勝るまで、幾度か厳しい攻防を強いられた。第2戦では、終了間際にシャビ・シモンズがPKを決め、ホームチームが3-2で勝利を収めたため、アトレティコは敗戦を喫した。
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アトレティコの監督がバルサの脅威を認める
アトレティコが欧州トップクラスの大会でベスト8進出を決めた後、シメオネ監督はすぐに国内のライバルたちへと話題を移した。多くの監督が心理戦を仕掛けるかもしれないが、アトレティコの指揮官はこの対戦における力関係について率直に語った。
「バルセロナは我々より優れているが、それが我々を奮起させ、願わくば最高の形で戦えるようにしてくれるだろう」と、シメオネ監督は『AS』紙の取材に対し語った。「我々は、
抽選で対戦することになったバルセロナと戦おうとしている。彼らが欧州で最高の攻撃陣を持つチームであることに疑いの余地はない。彼らとの準々決勝はハイレベルな挑戦であり、我々にもそれに見合うレベルが求められるだろう」
最高の舞台での一貫性
トッテナム戦での勝利により、シメオネ監督がアトレティコを率いてチャンピオンズリーグの準々決勝に進出したのは、過去13年間で8回目となった。チームのスタイルや期待値に関して時折批判を受けることもあるが、監督は自身の実績がすべてを物語っていると確信している。
「時には言葉は不要だ。事実と数字がすべてを物語っている。我々は最高のエネルギーと最高のクオリティを注ぎ続け、自らを刷新し続けなければならない。そして今日、チームは並外れた努力を見せた」と彼は語った。
- AFP
チャンピオンズリーグ準々決勝を控えて、厳しい戦いが待ち受けている
来月初旬に行われるチャンピオンズリーグ準々決勝を控えたシメオネ監督率いるチームにとって、今後のスケジュールは極めて過酷なものとなる。第1戦のためにスポティファイ・カンプ・ノウへ向かう前に、まず3月22日のレアル・マドリード戦、そして4月4日のバルセロナ戦という、リーグ戦における2つの重要な試合を戦うことになる。アトレティコは現在、28試合で勝ち点57を獲得し、リーグ順位で3位につけている。首位を走るバルセロナとは13ポイント差、2位のレアル・マドリードとは9ポイント差となっている。
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