チャンピオンズリーグの準々決勝進出を決めた後、ディエゴ・シメオネ監督は、バルセロナがアトレティコ・マドリードよりも「優れている」と主張した

トッテナム戦での勝利により、シメオネ監督がアトレティコを率いてチャンピオンズリーグの準々決勝に進出したのは、過去13年間で8回目となった。チームのスタイルや期待値に関して時折批判を受けることもあるが、監督は自身の実績がすべてを物語っていると確信している。

「時には言葉は不要だ。事実と数字がすべてを物語っている。我々は最高のエネルギーと最高のクオリティを注ぎ続け、自らを刷新し続けなければならない。そして今日、チームは並外れた努力を見せた」と彼は語った。