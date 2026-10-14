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チャンピオンズリーグの一戦を前にアトレティコ・マドリー主将コケの母が死去、マンチェスター・ユナイテッドが心のこもった声明を発表
マンチェスター・ユナイテッド、アトレティコ・マドリーとともにコケの母親に敬意を表す
アトレティコ・マドリーの主将コケと、フベニールAのアシスタントコーチを務めるボルハ・レスレクシオンの母、アナ・メロディオ・ボルハが亡くなり、火曜日、欧州サッカー界は悲しみに包まれた。試合当日の朝にマドリードで起きたこの訃報を受け、コケはマンチェスター・ユナイテッドとのチャンピオンズリーグの試合を欠場した。
メトロポリターノ・スタジアムでは、ユースとトップチームの両試合で哀悼の意が示された。アトレティコが3-0で勝利したUEFAユースリーグの試合と、チャンピオンズリーグの試合では、ともにキックオフ前に1分間の黙祷が捧げられた。選手たちは黒い腕章を着用し、スタジアムの赤と白の旗は弔意を示すため半旗にされた。
マンチェスター・ユナイテッドも追悼に協力し、遠征したサポーターに対し、ホームのファンとともに黙祷に参加してレスレクシオン一家に哀悼の意を示すよう呼びかけた。
- Alterphotos
各クラブ、心のこもった声明で哀悼の意を表明
キックオフに先立ち、マンチェスター・ユナイテッドはSNSに声明を発表し、哀悼の意を表した。「マンチェスター・ユナイテッドは、アトレティコ・マドリーの主将コケとU-19チームのアシスタントコーチ、ボルハ・レスレクシオンの愛する母、アナ・メロディオ・ボルハさんの訃報に接し、悲しみに包まれています。この困難な時を過ごすご家族にお悔やみを申し上げるとともに、今夜のキックオフ前、両チームとともに1分間の黙とうをささげるようサポーターの皆さまに呼びかけます」
アトレティコ・マドリーも、追悼の実施についてUEFAの承認を得たことを確認する公式声明を発表した。「今夜、マンチェスター・ユナイテッドとのチャンピオンズリーグの試合開始前に、今朝マドリードで亡くなった主将コケの母、アナ・メロディオ・ボルハさんをしのび、1分間の黙とうをささげます」とクラブは述べた。「クラブは、トップチームの試合とUEFAユースリーグの試合の両方で1分間の黙とうをささげ、選手が黒い腕章を着用する許可をUEFAに求めました」
さらにアトレティコ・マドリーは、こう付け加えた。「また、故人への敬意を表し、リヤド・エア・メトロポリターノでは赤と白の旗を半旗にしています。アトレティコ・マドリーは、彼のご家族とご友人の皆さま、特にトップチームの主将コケとフベニールAのアシスタントコーチ、ボルハ・レスレクシオンに、心からお悔やみを申し上げます。安らかにお眠りください」
キャリック率いるチーム、ピッチ上で散々な夜
ピッチ上でもキャリック率いるチームにとって厳しい夜となり、10人となったマンチェスター・ユナイテッドはメトロポリターノ・スタジアムで2-0の敗戦を喫した。開始わずか50秒でパブロ・バリオスがアトレティコに先制点をもたらし、後半にはアデモラ・ルックマンがリードを2点に広げた。
さらにレニー・ヨロがレッドカードを提示され、ユナイテッドにとって厳しい夜となった。この敗戦でマンチェスター・ユナイテッドは公式戦5試合連続未勝利となり、ここまで苦戦が続く今季の状況は一層厳しさを増した。
- Getty Images Sport
未勝利が続くマンチェスター・ユナイテッドに高まる重圧
この敗戦により、キャリック監督には結果を好転させるよう、ますます重圧がかかっている。マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ開幕からの6試合でわずか勝ち点6にとどまり、トップリーグでのシーズン序盤としては過去40年で最悪のスタートを切った。ユナイテッドは以前、欧州でサバハに4-0で勝利し、プレシーズンにはアトレティコを2-1で下しているものの、現在の不振は今後、監督と選手たちにとって深刻な課題となる。
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