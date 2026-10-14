アトレティコ・マドリーの主将コケと、フベニールAのアシスタントコーチを務めるボルハ・レスレクシオンの母、アナ・メロディオ・ボルハが亡くなり、火曜日、欧州サッカー界は悲しみに包まれた。試合当日の朝にマドリードで起きたこの訃報を受け、コケはマンチェスター・ユナイテッドとのチャンピオンズリーグの試合を欠場した。

メトロポリターノ・スタジアムでは、ユースとトップチームの両試合で哀悼の意が示された。アトレティコが3-0で勝利したUEFAユースリーグの試合と、チャンピオンズリーグの試合では、ともにキックオフ前に1分間の黙祷が捧げられた。選手たちは黒い腕章を着用し、スタジアムの赤と白の旗は弔意を示すため半旗にされた。

マンチェスター・ユナイテッドも追悼に協力し、遠征したサポーターに対し、ホームのファンとともに黙祷に参加してレスレクシオン一家に哀悼の意を示すよう呼びかけた。



