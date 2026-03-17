アタランタは、第1戦で6失点を喫したものの、ピッチ上で勝ち取ったこのアウェイ戦に全力を尽くすつもりだ。パラディーノが、アリアンツ・アレーナでのこの名誉あるアウェイ戦への想いを語る。
AFP
翻訳者：
チャンピオンズリーグのバイエルン・ミュンヘン対アタランタ戦、パラディーノ監督：「怒りと誇りを持って戦わなければならない」
アウェイ戦を全うする
「誇りをかけた試合になるだろう。非常に強力な相手だが、我々は自分たちのプレーを見せたい。第1戦の6失点は多すぎた。今回は可能な限り善戦するつもりだ。スタジアムが素晴らしく、イタリア勢で唯一出場しているという点でも、我々にとって誇りだ。たとえ結果が悪くても、貴重な経験になるはずだ。アタランタのために全力を尽くす。明日はUEFAの公式戦100試合目となる。その節目を誇りを持って迎えたい」
バイエルン・ミュンヘン
「強豪チームからは学ぶべきことがたくさんある。彼らはあらゆる面で完璧な強豪であり、縦への攻撃を巧みにこなす。それは見習うべき点だ。彼らが万全のコンディションでないことを願うしかないが、彼らと対戦することはリーグ全体のレベルを引き上げる。インテル戦でもそれを証明した」
研修
「誰がゴールキーパーを務めるか、またデ・ルーンがベッリーニの出場記録に並ぶために出場するかどうか、様子を見たいと思います。エデルソンとデ・ケテラールはチーム練習で良い働きを見せています。重要な2人の選手が復帰し、ラスパドールも復帰しました。彼らの不在は痛手でしたが、今は彼らが最高のコンディションを取り戻せるよう、最善の方法で管理していかなければなりません」
第1戦「5点差を挽回するのは至難の業だが、ベスト16にふさわしい試合をしたい。第1戦よりも失点を減らし、ミスを少なくしなければならない」
広告