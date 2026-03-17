チャンピオンズリーグのバイエルン・ミュンヘン対アタランタ戦、パラディーノ監督：「怒りと誇りを持って戦わなければならない」

「誇りをかけた試合になるだろう。非常に強力な相手だが、我々は自分たちのプレーを見せたい。第1戦の6失点は多すぎた。今回は可能な限り善戦するつもりだ。スタジアムが素晴らしく、イタリア勢で唯一出場しているという点でも、我々にとって誇りだ。たとえ結果が悪くても、貴重な経験になるはずだ。アタランタのために全力を尽くす。明日はUEFAの公式戦100試合目となる。その節目を誇りを持って迎えたい」