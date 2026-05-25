「チャンピオンズリーグのトロフィーを掲げる日が待ちきれない」――プレミアリーグ優勝のアーセナル、アルテタ監督がPSGに「凄まじいエネルギー」で挑む

終盤で優勝を逃した過去があるだけに、アーセナル監督は家族とピッチで喜びを分かち合い、安堵の表情を浮かべた。トロフィーを手にする姿をイメージする「ビジュアライゼーション」を実践してきた監督にとって、現実となった今こそ、その手法が正しかった証左だ。

「以前と自分は変わらないが、もっと幸せでほっとしている」とアルテタは語った。「この過程で我々は大きく進歩し、価値ある成果を挙げた。だが結局、我々がここにいるのは主要タイトルを勝つためだ。それが最終目標だった。 あと一歩のところまで迫りながら3つの舞台で敗れたのは本当に苦しかった。しかしその苦しみこそが私たちを突き動かし、新たな方法を見出す原動力になった。だからこそ、この過程があるからこそ、今回の勝利はより特別なのだ」