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「チャンピオンズリーグのトロフィーを掲げる日が待ちきれない」――プレミアリーグ優勝のアーセナル、アルテタ監督がPSGに「凄まじいエネルギー」で挑む
アルテタ監督、ブダペストで歴史的2冠を狙う
アーセナルはセルハースト・パークでのクリスタル・パレス戦に2-1で勝ち、プレミアリーグ優勝を決めた。しかしアルテタ監督は、土曜に控えるPSGとの欧州最大試合に向け、選手たちにさらに高みを求める。
アルテタ監督は祝賀ムードが闘志を鈍らせることを警戒し、「このエネルギーを絶やしてはならない。逆らうのは大きな過ちだ」と強調した。さらに「ブダペストで何をするか、このエネルギーをどう活かすかはすでに共有した。明日、準備を開始する」と語った。
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アーセナルにとっての新たな章
3シーズン連続準優勝のチームにとってプレミアリーグ制覇は大きな成果だが、真の壁はチャンピオンズリーグだ。アーセナルは欧州トップ大会で未だ優勝がなく、アルテタ監督は今こそ歴史に名を残すチャンスと痛感している。
アルテタ監督は「クラブの歴史に新たな1ページを刻み、チャンピオンズリーグのトロフィーを掲げることを心待ちにしている」と語り、欧州と国内での2冠への意欲を示した。
エミレーツでの基準を引き上げる
2020年のデビューシーズンにFAカップを制したアルテタ監督は、その頂点に立つまで何度も優勝を逃してきた。彼は「王者」という地位がチームに自信をもたらし、来週末ブダペストのスタジアムで戦う際に大きな後押しになると語る。
「選手たちに、このユニフォームは今や違う意味を持つと伝えた」とアルテタは話した。「我々はチャンピオンだ。それによって大きな自信と、これまでとは異なる存在感とエネルギーが生まれる。同時に、新たな責任も生まれる。私を含めクラブの全員が基準を引き上げ、さらに成果を上げるために全力を尽くす。我々にそれはできると信じているからだ」
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スペイン人選手に安堵と救い
終盤で優勝を逃した過去があるだけに、アーセナル監督は家族とピッチで喜びを分かち合い、安堵の表情を浮かべた。トロフィーを手にする姿をイメージする「ビジュアライゼーション」を実践してきた監督にとって、現実となった今こそ、その手法が正しかった証左だ。
「以前と自分は変わらないが、もっと幸せでほっとしている」とアルテタは語った。「この過程で我々は大きく進歩し、価値ある成果を挙げた。だが結局、我々がここにいるのは主要タイトルを勝つためだ。それが最終目標だった。 あと一歩のところまで迫りながら3つの舞台で敗れたのは本当に苦しかった。しかしその苦しみこそが私たちを突き動かし、新たな方法を見出す原動力になった。だからこそ、この過程があるからこそ、今回の勝利はより特別なのだ」