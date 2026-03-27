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チャンピオンズリーグに歴史的な転換点：今年から決勝戦は18時に開催される

チャンピオンズ リーグ

この決定の理由は？ファン、チーム、そして開催都市により良い体験とさまざまなメリットを提供するためです。

UEFAは、同連盟の旗艦大会であるチャンピオンズリーグの試合日程について、重要な変更を発表しました。今年からブダペストで開催されるチャンピオンズリーグ決勝戦のキックオフ時刻が、イタリア時間の21時から18時に繰り上げられます。

この決定は、試合当日にファン、チーム、開催都市により良い体験を提供するために行われたものであり、ロジスティクスや運営を最適化すると同時に、いくつかの具体的なメリットをもたらすものです。その目的は、このエキサイティングなイベントに参加したいすべての人にとって、決勝戦を真に楽しい体験にすることであり、家族や子供たちがシーズン最大の試合を観戦できるような、居心地の良い雰囲気を作り出すことにあります。

  • この選択のメリット

    アウェイのサポーターにとっては、特に試合終了後の公共交通機関へのアクセスが改善され、スタジアムからの帰路がより安全で快適になることを意味します開催都市にとっては、イベントの経済効果が向上し、サポーターが祝賀ムードをさらに楽しむ機会が生まれます。

    また、新しいキックオフ時間は放送時間帯にも合致しており、世界中のさらに幅広いテレビやデジタル視聴者、特に若い世代にリーチできるようになります。

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  • 声明

    「今回の変更により、私たちはファンの体験を放送編成の中心に据えます。UEFAチャンピオンズリーグの決勝戦はサッカーシーズンのハイライトであり、新しいキックオフ時刻により、関係者全員にとって、よりアクセスしやすく、包摂的で、インパクトのあるものとなるでしょう。 中央ヨーロッパ時間（CET）21:00のキックオフは平日の試合には適していますが、土曜日の決勝戦における新しい時間帯は、たとえ延長戦やPK戦に突入したとしても試合が早めに終了することを意味し、ファンが友人や家族と夜の残りの時間を楽しみながら、シーズン最大の試合を振り返る機会を提供します」と、UEFAのアレクサンダー・チェフェリン会長は述べた。

    この発言に、フットボール・サポーターズ・ヨーロッパの事務局長ロナン・エヴァン氏も同調し、「これはサポーターにとって非常に歓迎すべき前進であり、我々は強く支持する。過去2年間、フットボール・サポーターズ・ヨーロッパは、クラブ決勝戦におけるサポーター体験の向上に向け、UEFAと緊密に連携してきた。今回の変更は、サポーターのニーズが考慮されていることを改めて示すものだ」と述べた。 キックオフ時間の繰り上げにより、日帰りでの遠征が現実的になり、移動のストレスが軽減され、ファンは深夜の移動の手配を気にすることなく、この機会を楽しむことができるようになります。これは、ファンを最優先とする実用的な改善であり、UEFAの決勝戦における受け入れ体制、アクセシビリティ、サービス水準の向上に向けてこれまでに成し遂げられた進歩を確固たるものにするものです」。