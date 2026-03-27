チャンピオンズリーグに歴史的な転換点：今年から決勝戦は18時に開催される

「今回の変更により、私たちはファンの体験を放送編成の中心に据えます。UEFAチャンピオンズリーグの決勝戦はサッカーシーズンのハイライトであり、新しいキックオフ時刻により、関係者全員にとって、よりアクセスしやすく、包摂的で、インパクトのあるものとなるでしょう。 中央ヨーロッパ時間（CET）21:00のキックオフは平日の試合には適していますが、土曜日の決勝戦における新しい時間帯は、たとえ延長戦やPK戦に突入したとしても試合が早めに終了することを意味し、ファンが友人や家族と夜の残りの時間を楽しみながら、シーズン最大の試合を振り返る機会を提供します」と、UEFAのアレクサンダー・チェフェリン会長は述べた。

この発言に、フットボール・サポーターズ・ヨーロッパの事務局長ロナン・エヴァン氏も同調し、「これはサポーターにとって非常に歓迎すべき前進であり、我々は強く支持する。過去2年間、フットボール・サポーターズ・ヨーロッパは、クラブ決勝戦におけるサポーター体験の向上に向け、UEFAと緊密に連携してきた。今回の変更は、サポーターのニーズが考慮されていることを改めて示すものだ」と述べた。 キックオフ時間の繰り上げにより、日帰りでの遠征が現実的になり、移動のストレスが軽減され、ファンは深夜の移動の手配を気にすることなく、この機会を楽しむことができるようになります。これは、ファンを最優先とする実用的な改善であり、UEFAの決勝戦における受け入れ体制、アクセシビリティ、サービス水準の向上に向けてこれまでに成し遂げられた進歩を確固たるものにするものです」。



