チャンピオンズリーグにおけるプレミアリーグクラブの悪夢のような結果が、来季の5つの出場枠獲得への期待に与える影響

最近の不振にもかかわらず、イングランドは係数表の頂点で平均22.513を維持している。これによりスペイン（18.031）やドイツ（18.000）に対して十分な差を保っているが、その差はもはや圧倒的とは言えない。このシステムは全カテゴリーにわたる安定性を評価する。勝利ごとに2ポイント、引き分けごとに1ポイントが加算される仕組みだ。

試合結果に加え、「ボーナスポイント」制度が最終順位に決定的な役割を果たす。 決勝トーナメント進出は平均値に重要な重みを加える。チャンピオンズリーグが1.5ポイントと最高報酬を提供し、ヨーロッパリーグが1ポイント、カンファレンスリーグが0.5ポイントと続く。これらのインセンティブは、リーグ戦順位で既に付与される加重ポイントと相まって、主要大会での深遠な進出が追加の予選枠を確保する最速の手段であることを意味する。