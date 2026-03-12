Getty Images Sport
チャンピオンズリーグにおけるプレミアリーグクラブの悪夢のような結果が、来季の5つの出場枠獲得への期待に与える影響
イングランドのビッグクラブにとって悪夢の結果
マンチェスター・シティは、決勝トーナメント1回戦のレアル・マドリードとの第1戦で0-3と惨敗し、チェルシーはパリ・サンジェルマンに2-5と痛恨の敗戦を喫しました。 これらの結果は、週半ばのトッテナムがアトレティコ・マドリードに 5-2 で敗れ、リバプールがガラタサライに 1-0 で敗れ、ニューカッスルがホームでバルセロナと 1-1 で引き分けたという傾向に続くものであり、係数レースは混戦状態となり、スペインとドイツとの差は急速に縮まっている。
係数バトルの理解
EPSシステムは、各国の総係数ポイントを参加チーム数で割って算出する。イングランドは平均22.513で首位を維持しているが、プレミアリーグの複数クラブが早期敗退の瀬戸際に立たされている。 シティ、チェルシー、トッテナムが劣勢を覆せなければ、イングランドが獲得可能なポイント総量は枯渇する。これは2023-24シーズンの状況を再現するもので、当時イングランドはEPS枠獲得が確実視されていたが、アーセナルとマンチェスター・シティが予想外に準々決勝で敗退したため、最終順位で他国に追い抜かれる結果となった。
係数競争の背景にある数字
最近の不振にもかかわらず、イングランドは係数表の頂点で平均22.513を維持している。これによりスペイン（18.031）やドイツ（18.000）に対して十分な差を保っているが、その差はもはや圧倒的とは言えない。このシステムは全カテゴリーにわたる安定性を評価する。勝利ごとに2ポイント、引き分けごとに1ポイントが加算される仕組みだ。
試合結果に加え、「ボーナスポイント」制度が最終順位に決定的な役割を果たす。 決勝トーナメント進出は平均値に重要な重みを加える。チャンピオンズリーグが1.5ポイントと最高報酬を提供し、ヨーロッパリーグが1ポイント、カンファレンスリーグが0.5ポイントと続く。これらのインセンティブは、リーグ戦順位で既に付与される加重ポイントと相まって、主要大会での深遠な進出が追加の予選枠を確保する最速の手段であることを意味する。
木曜夜のプレッシャー：追撃グループ
焦点は今やヨーロッパリーグとカンファレンスリーグに移り、アストン・ヴィラ、ノッティンガム・フォレスト、クリスタル・パレスがその穴を埋める必要がある。今や1ポイント1ポイントが最終的なシーズン係数に計り知れない重みを帯びている。これらのクラブが勝ち進めば、ラ・リーガやブンデスリーガからの脅威を食い止めるための必要な緩衝材となるだろう。
