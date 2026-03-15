AFP
翻訳者：
チャンピオンズリーグで3度の優勝経験を持ち、ドイツ代表として145試合に出場したレジェンド、アレクサンドラ・ポップが、3部リーグのボルシア・ドルトムントに加入した
ドルトムントでの野心的なプロジェクト
ポップは、これまでに代表戦145試合（67得点）、ブンデスリーガ332試合（158得点）、チャンピオンズリーグ89試合（36得点）という豊富な実績を携えてドルトムントに加入した。BVBは現在、ドイツのリーグピラミッドの下位リーグに所属しているが、チャンピオンズリーグで3度の優勝経験を持つ彼女は、この野心的なプロジェクトを牽引するため、トップレベルを離れて移籍することを決断した。 ドルトムントでは、フリーデリケ・ケンペやアニカ・エンデルレなど、すでに数名の元ブンデスリーガ選手を擁するチームに加わる。チームはマルクス・ヘグナーが指揮を執り、BVBは経営陣においてもヴォルフスブルクの専門知識を頼りにしている。ラルフ・ケラーマンがスポーツディレクターとしてボルシア・ドルトムントに移籍する予定だ。
子供の頃の夢を叶える
ポッップにとって、この移籍はルール地方という自身のルーツへの回帰を意味する。ヴォルフスブルクで14年間を過ごしたこのベテランFWは、この決断の背景には、生涯にわたる「ブラック・アンド・イエロー」への愛着があったと語った。「私の心はこのクラブのために鼓動している。 キャリアの終盤に差し掛かり、体の声に耳を傾ける必要がある。BVBのユニフォームを着てプレーするこの機会を逃したくなかった」と、ポップはクラブの公式サイトで明かした。
彼女はさらに、クラブとの絆についてこう語った。「私はずっと、ドルトムントのファンであることを公言してきました。幼い頃、ドルトムントのユニフォームとキャップを身につけ、旗を振ってヴェストファーレン・シュタディオンに立っていた自分の姿を、今でも鮮明に思い出します。そのユニフォームを着て、公式にピッチに立てると思うと、誇らしい気持ちになります。」
ビジョン・ステートメント
ドルトムントの女子チームは創設以来、2年連続で昇格を果たしており、代表戦145試合出場を誇る選手の加入は、同クラブが可能な限り早期にブンデスリーガ昇格を目指すという明確な意思表示である。スヴェンヤ・シュレンカー代表は次のように述べた。「アレックスとの契約は、我々の野心を示す大きなメッセージです。彼女のような実力者が自らBVBを選んだという事実は、我々にとってこの上ない誇りです。」
「アレクサンドラ・ポップは、国内でも国際的にも女子サッカー界で最も影響力のある人物の一人です。VfLヴォルフスブルクのようなトップクラブやドイツ代表で彼女が成し遂げた成功は、実に素晴らしいものです。私たちが掲げる野心的な挑戦の旅に、アレックスを参加させることに成功したことを大変嬉しく思います」と、BVBの広報担当カーステン・クラーマーは付け加えた。
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未来に向けた取り組み
ポップは、クラブのインフラ整備をプロフェッショナル化する上で重要な役割を果たすことを期待している。BVBが女子部門専用のトレーニングセンターを建設するにあたり、彼女はベテランとしてのリーダーシップを発揮し、プロジェクトをゼロから立ち上げることに意欲を示している。「ボルシア・ドルトムントの計画が、できるだけ早くトップリーグに昇格することであることは誰もが知っています。私は、チームができるだけ早くトップリーグに到達し、そこで確固たる地位を築けるよう、貢献したいと思っています。 ピッチ外では、いかにしてプロ化を継続していくか、インフラ面での次のステップは何か、他に何が必要かといった点で貢献したい。それもまたワクワクする仕事です。私は多くの経験を積んできましたが、ここではまだ物事が構築されつつある段階ですから」とポップは締めくくった。
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