チャンピオンズリーグで3度の優勝経験を持ち、ドイツ代表として145試合に出場したレジェンド、アレクサンドラ・ポップが、3部リーグのボルシア・ドルトムントに加入した

ポップは、クラブのインフラ整備をプロフェッショナル化する上で重要な役割を果たすことを期待している。BVBが女子部門専用のトレーニングセンターを建設するにあたり、彼女はベテランとしてのリーダーシップを発揮し、プロジェクトをゼロから立ち上げることに意欲を示している。「ボルシア・ドルトムントの計画が、できるだけ早くトップリーグに昇格することであることは誰もが知っています。私は、チームができるだけ早くトップリーグに到達し、そこで確固たる地位を築けるよう、貢献したいと思っています。 ピッチ外では、いかにしてプロ化を継続していくか、インフラ面での次のステップは何か、他に何が必要かといった点で貢献したい。それもまたワクワクする仕事です。私は多くの経験を積んできましたが、ここではまだ物事が構築されつつある段階ですから」とポップは締めくくった。