チャンピオンズリーグで2ゴールを挙げたニコ・パス、その価値はいくら？

コモの夜だ。ニコ・パスの夜だ。 イタリアでは久しく見られなかった純粋な才能。22歳の彼は、夢が現実になる湖畔の街にもう1年残る意向をレアル・マドリーに伝えた。彼をいち早く信じ、彼を中心にチームを築いたセスク・ファブレガスとともに。先見の明があった。アルゼンチンではすでに「新たなメッシ」と呼ぶ人もいる。重い呼び名だが、今のところニコを動揺させてはいない。プレッシャーをかわし、飛躍を目指すチームの顔であり続けている。これをおとぎ話と呼んではならない。コモは誰もが目にしている現実だ。ユナイテッド戦での勝利は、セリエC昇格を祝っていた8年前から始まっている。そして6年前のセリエB昇格、転機となった2023-24シーズンのセリエA復帰へとつながった。