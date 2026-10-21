忘れられない一夜となったのは、セスク・ファブレガス率いるコモ。チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第3節でマンチェスター・ユナイテッドに4-1で勝利した。スペイン人指揮官は、プレミアリーグでプレーしていた頃に長年、選手として対戦したキャリックを打ち破った。ニコ・パスはチームを牽引し、夢のような一戦に導いた。背番号10は2ゴールと1アシストを記録し、ドゥヴィカスとラモンも得点して勝利に貢献した。マンチェスター・ユナイテッドは深刻な危機に陥り、クラブの監督の座にはアントニオ・コンテの影がちらつく。苦境を物語る数字がある。コモ戦で7試合連続未勝利となったが、これほど長い未勝利は2015年11月以来だ。
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翻訳者：
チャンピオンズリーグで2ゴールを挙げたニコ・パス、その価値はいくら？
ニコ・パスの試合
コモの夜だ。ニコ・パスの夜だ。 イタリアでは久しく見られなかった純粋な才能。22歳の彼は、夢が現実になる湖畔の街にもう1年残る意向をレアル・マドリーに伝えた。彼をいち早く信じ、彼を中心にチームを築いたセスク・ファブレガスとともに。先見の明があった。アルゼンチンではすでに「新たなメッシ」と呼ぶ人もいる。重い呼び名だが、今のところニコを動揺させてはいない。プレッシャーをかわし、飛躍を目指すチームの顔であり続けている。これをおとぎ話と呼んではならない。コモは誰もが目にしている現実だ。ユナイテッド戦での勝利は、セリエC昇格を祝っていた8年前から始まっている。そして6年前のセリエB昇格、転機となった2023-24シーズンのセリエA復帰へとつながった。
ニコ・パスの評価
昇格から数カ月後、ファブレガスはレアル・マドリーの下部組織からニコ・パスを見いだした。600万ユーロで獲得した逸材の価値は、2年後にはすでに6000万ユーロに達していた。コモは彼を引き留めるためにそれだけの額を投じなければならず、レアル・マドリーは8000万ユーロの買い戻し条項を持つ。現在の評価額も、おおむね6000万ユーロだ。アルゼンチン人の攻撃的MFは今季、ここまで公式戦10試合で4ゴール、5アシストを記録している。トップ選手にふさわしい数字だが、彼にとってはもはや当たり前になっている。ニコ・パスは、こうした夜にも、誰もが自分に注目する中でも決定的な仕事をする。まさに一流選手のように。
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