イラオラ監督は、アカデミー出身のニョニの成長を明らかに喜んでいる。一方で、本人が現状に満足しないよう釘を刺すことも忘れなかった。リヴァプールの指揮官はさらに、チーム内での役割や異なるポジションへの適応力について、ニョニに求めることを語った。「直近の試合は、ほとんどに出場していると思う。ただ、試合でも練習でも、この水準を維持しなければならない」とイラオラ監督は説明した。

指揮官がニョニの能力を評価するうえで、もう一つ重要なのが多様な役割をこなせることだ。守備的な中盤の選手として起用されても、より前方でゲームを組み立てる役割を任されても、この10代の選手にはどんな状況にも対応できる準備が求められる。「6番でプレーすることになっても、8番でプレーすることになっても、出場が1分だけでも、出場機会がなくても、昨日のように先発してフル出場することになっても、準備を整えていなければならない。そして、ほかのMFにもプレッシャーをかけなければならない」と監督は付け加えた。