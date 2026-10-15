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チャンピオンズリーグで節目を迎えた逸材トレイ・ニョニに、リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督が大きな課題を課す
オーストリアでのチャンピオンズリーグにおける躍進
ニョニは水曜夜、成長を続けるキャリアにおいて重要な節目を迎えた。19歳のMFがチャンピオンズリーグで初めて先発出場したのは、リヴァプールがLASKとのアウェー戦で6-3の快勝を収めた一戦だ。多くのゴールが生まれたこの試合は、アンフィールドで成長を続ける有望株の中でも特に期待される理由を、ニョニが示す絶好の舞台となった。
オーストリアでのこの出場は、ニョニがトップチームの舞台に初めて立って以来、リヴァプールでの公式戦26試合目となった。2024年2月にプロデビューを果たしたMFは、徐々にトップチームに溶け込んできた。ユースから欧州の舞台への移行は慎重に進められてきたが、LASK戦でのプレーは、欧州の舞台でさらに大きな役割を担う準備が整ったことを示している。
- AFP
イラオラ、戦術面での規律を要求
ブレントフォードとのプレミアリーグの一戦を前に、アンドニ・イラオラ監督は若きMFが見せる成熟ぶりを称賛した。リヴァプールの指揮官は、ニョニが若く、トップリーグでの経験も比較的少ないにもかかわらず、年齢をはるかに超えた戦術理解力を備えていると指摘。今回の発言からは、強豪相手にも複雑なゲームプランを遂行できるという同選手への信頼が高まっていることがうかがえる。
「トレイはとても若く、トップチームでの出場時間も多くないが、非常に成熟している選手だと思う。状況をよく理解しているし、試合のこともよく分かっている。戦術面でも本当に賢いと思う。ただ、これからも正しい方向に進み続けなければならない。私は彼を信頼している」とイラオラ監督はクラブの公式サイトで語った。
多才さとチーム内での競争
イラオラ監督は、アカデミー出身のニョニの成長を明らかに喜んでいる。一方で、本人が現状に満足しないよう釘を刺すことも忘れなかった。リヴァプールの指揮官はさらに、チーム内での役割や異なるポジションへの適応力について、ニョニに求めることを語った。「直近の試合は、ほとんどに出場していると思う。ただ、試合でも練習でも、この水準を維持しなければならない」とイラオラ監督は説明した。
指揮官がニョニの能力を評価するうえで、もう一つ重要なのが多様な役割をこなせることだ。守備的な中盤の選手として起用されても、より前方でゲームを組み立てる役割を任されても、この10代の選手にはどんな状況にも対応できる準備が求められる。「6番でプレーすることになっても、8番でプレーすることになっても、出場が1分だけでも、出場機会がなくても、昨日のように先発してフル出場することになっても、準備を整えていなければならない。そして、ほかのMFにもプレッシャーをかけなければならない」と監督は付け加えた。
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アンフィールドで未来のスターを育てる
若手選手の登用はリヴァプールの戦略の柱であり続けており、イラオラはその道筋が成果を生んでいることを喜んでいる。19歳の選手がチャンピオンズリーグのような厳しい大会で堂々と渡り合えることは、クラブ全体にとって励みになる。アカデミーでの取り組みが実を結び、育成年代のチームからトップチームへの橋渡しが効果的に機能していることを示している。
イラオラ監督は、必要なときにすぐ戦力となれる若い才能がいることは、クラブの長期的な成功に欠かせないと考えている。「経験がまだ少ない若手選手を起用しても、チャンピオンズリーグやプレミアリーグのような大会で力を発揮できる。それは私たちにとって非常に良いことだと思う」と締めくくった。
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