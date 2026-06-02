チャンピオンズリーグで敗退したアーセナルが「道化師の集まり」と批判された。フランス代表のワールドカップ優勝者が、ガナーズの「肥大化した自尊心」とPSG戦でのミケル・アルテタの戦術を痛烈に批判した。

1998年ワールドカップ優勝者の彼は、アルテタ監督とチームを率直に批判。メンタリティと傲慢な態度を容赦なく責めた。欧州の舞台で消極的なアーセナルは歴史を裏切ったと語った。

「あいつらは道化師の集まりだ」とデュガリーは付け加えた。「彼らは肥大化したエゴを抱えてやってきて、アルテタは『奴らを倒してやる』なんて言っていた……アーセナルが痛い目を見て本当に良かった。もし彼らがいつか優勝したいなら、サッカーをプレーし始めることを願うよ。これはアーセナルじゃない！ このクラブには歴史がある。彼らは『ガナーズ』だ。伝統があり、独自のスタイルがある。あんなプレーはあり得ない。」