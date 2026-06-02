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チャンピオンズリーグで敗退したアーセナルが「道化師の集まり」と批判された。フランス代表のワールドカップ優勝者が、ガナーズの「肥大化した自尊心」とPSG戦でのミケル・アルテタの戦術を痛烈に批判した。
デュガリー、耐え難い戦術を痛烈に批判
2026年チャンピオンズリーグ決勝、ブダペストでアーセナルはPSGと1-1の延長戦の末、PK戦で敗れた。6分にハヴェルツが先制したが、イングランド王者は守備に徹し、ボールを支配され続けた。
RMCスポーツの番組『Rothen S’enflamme』に出演したデュガリーは、アーセナルの守備的な戦術に怒りを示した。「クリアばかりで時間を浪費する姿は耐え難く、許し難かった」と語った。さらに「創造性なくただ耐えるだけでチャンピオンズリーグを制できると誤ったメッセージを送りかねなかった」と批判した。
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自己陶酔の批判
1998年ワールドカップ優勝者の彼は、アルテタ監督とチームを率直に批判。メンタリティと傲慢な態度を容赦なく責めた。欧州の舞台で消極的なアーセナルは歴史を裏切ったと語った。
「あいつらは道化師の集まりだ」とデュガリーは付け加えた。「彼らは肥大化したエゴを抱えてやってきて、アルテタは『奴らを倒してやる』なんて言っていた……アーセナルが痛い目を見て本当に良かった。もし彼らがいつか優勝したいなら、サッカーをプレーし始めることを願うよ。これはアーセナルじゃない！ このクラブには歴史がある。彼らは『ガナーズ』だ。伝統があり、独自のスタイルがある。あんなプレーはあり得ない。」
専門家らが守備的な姿勢に疑問を呈している
プレミアリーグ王者の保守的な戦術に戸惑ったのはデュガリーだけではなかった。元チェルシーのMFクレイグ・バーリーもESPNを通じて「6分で先制しながらも90分まで守りに徹した」と批判。PSGなら追加点を狙い続けただろうとし、両チームのサッカー観の差を指摘した。 「6分で先制した後、90分まで守り切ろうとした。もしPSGが6分でリードしていれば、攻撃を続け、相手の隙を突いて勝とうとしただろう。これは決勝だけでなく、サッカーへの姿勢の違いだ」と語った。
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アルテタ率いるチームは今後どうなるのか？
アーセナルは気持ちを切り替え、迫るプレシーズンツアーに備える。プレミアリーグ優勝は大きな成果だったが、欧州制覇への道は依然として遠い。アルテタ監督とコーチ陣は、新シーズンに欧州タイトルを獲得するため、大一番での戦術を見直す必要がある。