チャンピオンズリーグでレアル・マドリードを破った後、ハリー・ケインがバイエルン・ミュンヘン代表としてパリ・サンジェルマンに明確なメッセージを送った。

試合後、ケインはTNTスポーツのインタビューで「本来の力を出せばどのチームにも勝てる。PSGにも勝てる」と語り、現チャンピオンズリーグ王者に警鐘を鳴らした。

イングランド代表のエースは、ヴィンセント・コンパニ監督率いるチームに大きな弾みがつくと語った。「シーズンのこの段階でレアル・マドリードに勝てば、大きな自信になる」