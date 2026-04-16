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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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チャンピオンズリーグでレアル・マドリードを破った後、ハリー・ケインがバイエルン・ミュンヘン代表としてパリ・サンジェルマンに明確なメッセージを送った。

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バイエルン 対 レアル・マドリー
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パリ・サンジェルマン 対 バイエルン

ハリー・ケインはTNTスポーツのインタビューでパリ・サンジェルマン（PSG）を挑発し、警告した。バイエルン・ミュンヘンは先週水曜、チャンピオンズリーグでレアル・マドリードを破り準決勝進出。次の相手はPSGだ。 

  • バイエルンはアリアンツ・アレーナで3度リードを許したが、レアル・マドリードとの第2戦を4-3（2試合合計6-4）で逆転勝利。チャンピオンズリーグ準決勝でパリ・サンジェルマンと対戦する。

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    試合後、ケインはTNTスポーツのインタビューで「本来の力を出せばどのチームにも勝てる。PSGにも勝てる」と語り、現チャンピオンズリーグ王者に警鐘を鳴らした。

    イングランド代表のエースは、ヴィンセント・コンパニ監督率いるチームに大きな弾みがつくと語った。「シーズンのこの段階でレアル・マドリードに勝てば、大きな自信になる」

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    トッテナム・ホットスパーの元ストライカーは、ドイツの最多優勝クラブが今シーズン絶好調だと強調した。「年初めから、我々は全大会で戦っていると話してきた。」

    また、レアル・マドリードのMFエドゥアルド・カマヴィンガが退場した場面については、「2枚目のイエローカードは妥当だった。判定は時に味方になり、時に不利になる。今回は我々に有利だった」と語った。

  • バイエルンは今シーズンも「3冠」を狙える位置にいる。ブンデスリーガではドルトムントに12点差で首位。DFBポカールとチャンピオンズリーグの準決勝にも進出し、それぞれレバークーゼンとPSGと対戦する。  

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