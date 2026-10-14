チャンピオンズリーグでイタリア勢が惨状、4戦全敗で8試合わずか1勝。欧州で苦境に立つセリエA

2026/2027シーズンのリーグフェーズ最初の2節におけるチャンピオンズリーグに出場するイタリアの4チームの戦いぶりを見る限り、我々のリーグであるセリエAは、もはや真に競争力のあるチームを生み出せないのではないかと思えてくる。

もちろん、試合にはそれぞれ異なる展開があり、この大会ではいつも細部が勝敗を分ける。だが、順位表は明白で、イタリアのサッカー界が明らかに苦境にあることを示している。



