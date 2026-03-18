チャンピオンズリーグでの不振を受け、チェルシーのキャプテンが夏の退団を示唆する中、エンツォ・フェルナンデスの巨額の移籍金が明らかになった

同選手が明らかに落ち着きを失っているように見えるにもかかわらず、チェルシーは今後の交渉において優位に立っている。フェルナンデスは2032年6月までクラブと契約を結んでおり、つまり「ブルーズ」にはこの貴重な戦力を売却しなければならないという差し迫ったプレッシャーはない。チェルシーの首脳陣は、2023年1月に彼を獲得するために支払った1億680万ポンドを上回る移籍金を要求すると見られている。

ジェイコブスは次のように付け加えた。「チェルシーが主導権を握っている。彼の契約は2032年までだ。もしオファーがイングランドの移籍金記録を下回るものであれば、チェルシーが交渉に応じたり、それを受け入れたりすることには非常に驚くだろう」。この姿勢により、市場は事実上、このような巨額の取引を成立させるだけの資金力を持つごく少数のクラブに限定されることになる。もっとも、フェルナンデスの側近は、チームにおける彼の重要性を反映した条件の改善をすでに求めていると報じられている。