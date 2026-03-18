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チャンピオンズリーグでの不振を受け、チェルシーのキャプテンが夏の退団を示唆する中、エンツォ・フェルナンデスの巨額の移籍金が明らかになった
エンツォが衝撃的な未来を明かす
チェルシーがパリ・サンジェルマンにホームで0-3で敗れ、合計スコア8-2という痛恨の敗北を喫した直後、フェルナンデスは来シーズンの去就について問われると、意味深な返答をした。ESPNアルゼンチンとのインタビューで、このワールドカップ優勝経験者は次のように語った。「分からない。まだ8試合とFAカップが残っている。ワールドカップもあるし、それから考えよう」
この発言は、同MFがウェスト・ロンドンのクラブへのコミットメントについて公の場で揺らぎを見せた初めてのケースとなる。25歳の彼は今シーズン、12ゴール6アシストを記録するなど統計的には際立った活躍を見せているものの、タイトル獲得の欠如や欧州トップレベルでの安定した活躍の欠如が、元ベンフィカの選手に重くのしかかっているようだ。
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レアル・マドリードとPSGが警戒態勢を強化
移籍専門家のベン・ジェイコブス氏によると、チェルシーは現時点で売却を検討していないものの、同選手自身は移籍に前向きだという。ジェイコブス氏によれば、アルゼンチン代表の同選手にとって、レアル・マドリードが最も希望する移籍先となる見込みだ。 「エンツォ・フェルナンデスに近い情報筋からの私の情報によると、現時点では交渉や正式な進展はないためあくまで仮定の話ではあるが、もしレアル・マドリードがオファーを出してきた場合、エンツォ・フェルナンデスはフランスやサウジアラビアに行くよりも、レアル・マドリードへの移籍を希望しているという」と、ジェイコブスはtalkSPORTで説明した。
しかし、争奪戦に参加しているビッグクラブはレアル・マドリードだけではない。PSGも以前からフェルナンデスを注目しており、チェルシーがプレミアリーグのトップ4入りを確保するのに苦戦する中、フランスの王者であるPSGは状況を注視している。パルク・デ・プランスへの移籍は、チャンピオンズリーグへの復帰を確実なものにするものであり、この点は夏の交渉において決定的な要因となる可能性がある。
1億ドルを超える希望価格
同選手が明らかに落ち着きを失っているように見えるにもかかわらず、チェルシーは今後の交渉において優位に立っている。フェルナンデスは2032年6月までクラブと契約を結んでおり、つまり「ブルーズ」にはこの貴重な戦力を売却しなければならないという差し迫ったプレッシャーはない。チェルシーの首脳陣は、2023年1月に彼を獲得するために支払った1億680万ポンドを上回る移籍金を要求すると見られている。
ジェイコブスは次のように付け加えた。「チェルシーが主導権を握っている。彼の契約は2032年までだ。もしオファーがイングランドの移籍金記録を下回るものであれば、チェルシーが交渉に応じたり、それを受け入れたりすることには非常に驚くだろう」。この姿勢により、市場は事実上、このような巨額の取引を成立させるだけの資金力を持つごく少数のクラブに限定されることになる。もっとも、フェルナンデスの側近は、チームにおける彼の重要性を反映した条件の改善をすでに求めていると報じられている。
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ローゼニオールは事態を鎮めようとしている
チェルシーのリアム・ローゼニオール監督は、試合後の記者会見で、チームの主力MFが述べた発言について、早々にその重要性を軽視する姿勢を見せた。「その発言は見ていない」と、フェルナンデスの発言について問われたローゼニオール監督は答えた。「試合直後に憶測についてコメントするのは難しい。今は最も重要なこと、つまりエバートン戦で確実に勝利を収めることに集中しなければならない。」
監督は、フェルナンデスをスタンフォード・ブリッジでの戦術の要と見なしており、彼の残留を強く望んでいる。しかし、ブルーズは現在リーグ6位で、チャンピオンズリーグ出場圏内まで3ポイント差と、プレッシャーが高まっている。もし今シーズンも欧州のトップリーグへの出場権を獲得できなければ、フェルナンデスのほのめかしは、正式な移籍希望へと変わる可能性がある。
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