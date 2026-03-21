27歳の同選手は、「Carterefe」でのTwitchライブ配信で、前腕の骨折により手術を受ける必要があると発表した。オシムヘンは、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦、リヴァプールFC戦で0対4という惨敗を喫した際にこの怪我を負った。
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チャンピオンズリーグでのリヴァプール戦での大敗が、苦い余波を呼んでいる！ガラタサライ・イスタンブールのスター選手が手術を受けることになった
元ヴォルフスブルク所属の同選手は、自身の離脱期間についても見通しを語った。「5～6週間は離脱することになるだろう」と彼は述べた。これにより、4月26日に行われるフェネルバフチェとの重要なイスタンブール・ダービーにも出場できないことになる。現在、両チームのスーペル・リグでの勝ち点差は4ポイントだが、首位を走るガラタサライは1試合少ない状況にある。
オシムヘンはリヴァプール戦の序盤で負傷していたが、ハーフタイムまではプレーを続けた。彼に代わって出場したノア・ラングは、親指に深い切り傷を負い、イギリスで手術を受けた。
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オシメンはガラタサライの命綱だ
しかし、オシムヘンの数週間にわたる離脱は、ガラタサライ・イスタンブールにとって痛手となる。このストライカーは公式戦29試合で19得点を挙げており、チームの生命線となっている。彼は2025年夏にSSCナポリから7500万ユーロでガラタサライへ完全移籍しており、契約は2029年まで残っている。
オカン・ブルク監督には、マウロ・イカルディ（17ゴール関与）とバリシュ・イルマズ（24ゴール）という、オシムヘンの代役として最前線を担える2人の選手が控えている。
一方、重度の顔面負傷のため常にマスクを着用しているオシムヘンは、この怪我に屈することはない。 「こうした状況は、もはや私にとって珍しいことではありません。もっとひどい経験もしてきました。顔には前回の手術で入れたネジがまだ18本ほど残っており、右側では普通に食事さえできません。今回の怪我は、私がこれまで経験してきたことに比べれば、些細なものです」と彼は語った。
ヴィクター・オシムヘン：ガラタサライ・イスタンブールでの成績データと統計
ゲーム 70 ゴール 56 アシスト 15
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