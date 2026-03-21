チャンピオンズリーグでのリヴァプール戦での大敗が、苦い余波を呼んでいる！ガラタサライ・イスタンブールのスター選手が手術を受けることになった

しかし、オシムヘンの数週間にわたる離脱は、ガラタサライ・イスタンブールにとって痛手となる。このストライカーは公式戦29試合で19得点を挙げており、チームの生命線となっている。彼は2025年夏にSSCナポリから7500万ユーロでガラタサライへ完全移籍しており、契約は2029年まで残っている。

オカン・ブルク監督には、マウロ・イカルディ（17ゴール関与）とバリシュ・イルマズ（24ゴール）という、オシムヘンの代役として最前線を担える2人の選手が控えている。

一方、重度の顔面負傷のため常にマスクを着用しているオシムヘンは、この怪我に屈することはない。 「こうした状況は、もはや私にとって珍しいことではありません。もっとひどい経験もしてきました。顔には前回の手術で入れたネジがまだ18本ほど残っており、右側では普通に食事さえできません。今回の怪我は、私がこれまで経験してきたことに比べれば、些細なものです」と彼は語った。