翻訳者：
チャンピオンズリーグでこれを達成したチームはまだありません！バイエル・レバークーゼンはアーセナルに対してほろ苦い部分的な勝利を祝うも、それでも悔しさを隠せない。
大きな歓声の後、しかし「失われた息子」は満足できなかった。結局、この代表選手は、待望のチャンピオンズリーグの次のラウンド進出に向けて、元所属クラブであるバイエル・レバークーゼンに有利な立場を奪ってしまったのだ。 なぜなら、ハヴェルツは、バイエルとの再戦となったFCアーセナルの1回戦の試合で、物議を醸したファウルによるPKで、試合終了間際に1対1（0対0）の同点ゴールを決めたからだ。
「これは非常に、非常に少ない」と、レバークーゼンのロベルト・アンドリッチは DAZN で語ったが、ビデオアシスタントは、審判のウムット・メラーによる笛を却下しなかった。「それは十分ではない」 この引き分けは「少し残念だ」と、ハーフタイム直後にチームをリードしたアンドリッチは語った。「しかし、来週、我々にはまだチャンスがある」。ハヴェルツは「出場できて、ゴールを決めて嬉しいが、もちろんレバークーゼンには申し訳なく思う。しかし、それがサッカーだ」と語った。
バイエルは、一見圧倒的な強さを見せたアーセナルに堂々と立ち向かい、24年ぶりのチャンピオンズリーグ準々決勝進出の可能性を依然として残している。ブンデスリーガのチームは、第2戦に向けて素晴らしいスタートを切ったものの、その優位性を後半になって失ってしまった。
- Getty Images
アーセナルに物議を醸したPK
それでも、来週火曜日（21時）のロンドンでの試合は、ドイツの準優勝チームの見事なパフォーマンスを受けて、まだ何があるかわからない状況だ。 バイエルのキャプテン、アンドリッチ（46分）の先制点を、アーセナルのハーヴェーツ（89分）が幸運にも同点に追いついた。その前に、マリク・ティルマンがノニ・マドゥエケにファウルを犯し、ビデオアシスタントが物議を醸したPKを認めた。バイエルがチャンピオンズリーグの準々決勝に進出したのは、2002年が最後だった。当時、決勝でレアル・マドリードに敗れた。
バイエルは土曜日にFCバイエルンとのリーグ戦の大一番を前に自信を深めた一方、アーセナルは、リーグ戦で完璧なスタートを切ったものの、今シーズンのチャンピオンズリーグでは初めて勝利を逃した。2020年にバイエルを退団して以来、初めてバイエル・アレーナに戻ったドイツ代表のハヴェルツは、74分に交代選手として出場した。
バイエルのキャスパー・ユルマンド監督は試合前に、「アーセナルは『おそらくヨーロッパ最高のチーム』であり、『もちろん大本命』だ」と語っていた。しかし、プレミアリーグ首位のチームを前に、彼のチームは隠れるつもりはなかった。「我々はこれまで、強豪チームと非常に良い試合をしてきた。サッカーは、何でも起こりうるものだ」と。しかし、彼のチームは試合開始からプレッシャーにさらされていた。
「まだチャンスはある」：ハーヴェルツだけがバイエルの快挙を阻止
特にアンドリッチは、試合開始当初、圧倒されているように見えました。 バイエルのキャプテンは、アーセナルの攻撃選手ヴィクトル・ギョケレスに対して2回のファウルを犯し、早い段階でイエローカードを受けた。しかし、バイエルはその後、やや試合の流れをつかむようになり、クリスチャン・コファネ（7分）が試合初のシュートを決めた。アーセナルは試合をコントロールしようとしたが、レバークーゼンはコンパクトな陣形を保ち、素早い切り替えのチャンスを待っていた。
ロンドンチームは、そのチャンスをほぼ生かして先制点を挙げた。ギョケレスを経由して、ボールは左サイドのガブリエル・マルティネッリに届き、彼は強烈なシュートでクロスバーを直撃した（20分）。しかし、バイエルはそれに動じることなく、力強い抵抗を見せた。ハーフタイムまでは、互角の試合展開だった。バイエルのイブラヒム・マザは、カウンターで左サイドからシュートを放ったが、ゴールをわずかに外れた（45分+1）。
後半開始直後、レバークーゼンが先制点を挙げた。コーナーキックからアンドリッチがファーサイドでヘディングを決め、アーセナルは今シーズンのチャンピオンズリーグで初めてリードを許した。 ガンナーズは反撃を試みたが、通常は脅威となるセットプレーも、この時点では効果を見せないままだった。強力なエクセキエル・パラシオスを中心に、バイエルは長い間、情熱的にリードを守り続けた。そして、まさにそのハバートがゴールを決めた。