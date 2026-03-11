大きな歓声の後、しかし「失われた息子」は満足できなかった。結局、この代表選手は、待望のチャンピオンズリーグの次のラウンド進出に向けて、元所属クラブであるバイエル・レバークーゼンに有利な立場を奪ってしまったのだ。 なぜなら、ハヴェルツは、バイエルとの再戦となったFCアーセナルの1回戦の試合で、物議を醸したファウルによるPKで、試合終了間際に1対1（0対0）の同点ゴールを決めたからだ。

「これは非常に、非常に少ない」と、レバークーゼンのロベルト・アンドリッチは DAZN で語ったが、ビデオアシスタントは、審判のウムット・メラーによる笛を却下しなかった。「それは十分ではない」 この引き分けは「少し残念だ」と、ハーフタイム直後にチームをリードしたアンドリッチは語った。「しかし、来週、我々にはまだチャンスがある」。ハヴェルツは「出場できて、ゴールを決めて嬉しいが、もちろんレバークーゼンには申し訳なく思う。しかし、それがサッカーだ」と語った。

バイエルは、一見圧倒的な強さを見せたアーセナルに堂々と立ち向かい、24年ぶりのチャンピオンズリーグ準々決勝進出の可能性を依然として残している。ブンデスリーガのチームは、第2戦に向けて素晴らしいスタートを切ったものの、その優位性を後半になって失ってしまった。