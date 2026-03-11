アーセナルは「おそらくヨーロッパ最高のチーム」であり、「もちろん大本命」だと、バイエルのキャスパー・ユルマンド監督は試合前に語っていた。しかし、プレミアリーグ首位のチームに対して、彼は自分のチームを隠そうとはしなかった。「我々はこれまで、強豪チームと非常に良い試合をしてきた。サッカーは、何でも起こりうるものだ」。しかし、彼のチームは試合開始からプレッシャーにさらされていた。

特にアンドリッチは、試合開始当初、圧倒されているように見えた。 バイエルのキャプテンは、アーセナルの攻撃選手ヴィクトル・ギョケレスに対して2回のファウルを犯し、早い段階でイエローカードと最後の警告を受けた。しかし、バイエルはその後、やや試合の流れをつかむようになり、クリスチャン・コファネ（7分）が試合初のシュートを決めた。アーセナルは試合の支配権を握ろうとしたが、レバークーゼンはコンパクトな陣形を保ち、素早い切り替えのチャンスを待っていた。

そのチャンスを、ロンドンチームが先制点に繋げそうになった。ギョケレスからボールが左サイドのガブリエル・マルティネッリに渡り、彼の強烈なシュートがクロスバーに当たった（20分）。しかし、バイエルは動揺を見せず、力強い反撃を見せた。コファネはフォワードの中心で何度もボールをキープし、アーセナルのディフェンス陣を苦しめた。攻撃面でも、イングランドチームはほとんど解決策を見つけられなかった。 ハーフタイムまでは、互角の試合展開だった。バイエルのイブラヒム・マザがカウンターで左にシュートを放った（45分+1）。

後半開始直後、レバークーゼンが先制点を挙げた。コーナーキックから、アンドリッチがファーサイドでヘディングシュートを決め、アーセナルは今シーズンのチャンピオンズリーグで初めてリードを許した。 アーセナルは反撃を試みたが、通常は脅威となるセットプレーも、この時点では効果を見せないままだった。強力なエセキエル・パラシオスを中心に、バイエルは長い間、熱心にリードを守り続けた。そして、まさにそのハバートがゴールを決めた。