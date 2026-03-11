カイ・ハヴェルツが、バイエル・レバークーゼンが待ち望んだチャンピオンズリーグの次のラウンド進出に向けて、より有利な立場を台無しにしてしまった。それでも、このクラブは、一見圧倒的な強さを見せるアーセナルFCに印象的な抵抗を見せ、24年ぶりのチャンピオンズリーグ準々決勝進出の可能性をまだ残している。 レバークーゼンは、ハヴェルツとの再戦となった決勝トーナメント1回戦の対戦で、プレミアリーグ首位のチームに1対1（前半0対0）で引き分け、第2戦に向けて絶好のスタートを切ったものの、後半にその優位を失った。
チャンピオンズリーグでこれを達成したチームはまだありません！バイエル・レバークーゼンはアーセナルとの試合でほろ苦い部分的な勝利を祝うも、それでも悔しい思いを抱えています。
それでも、来週火曜日（21時/プライムビデオ）のロンドンでは、ドイツの準優勝チームが勇気あるパフォーマンスを見せたことで、すべては白紙の状態となった。バイエルのキャプテン、ロベルト・アンドリッチ（46分）の先制点を、アーセナルのハヴェルツが後半終了間際（89分）のPKで追いついた。 その前に、マリク・ティルマンがノニ・マドゥエクにファウルを犯し、ビデオアシスタントが物議を醸したこのPKを認定した。このクラブがチャンピオンズリーグの準々決勝に進出したのは、2002年が最後だった。そのときは、決勝でレアル・マドリードに敗れた。
バイエルは土曜日のFCバイエルンとのリーグ戦の大一番を前に自信を深めた一方、アーセナルは、リーグ戦で完璧なスタートを切ったものの、今シーズンのチャンピオンズリーグでは初めて勝利を逃した。2020年にバイエルを退団して以来初めてバイアレーナに戻ったドイツ代表のハヴェルツは、74分に交代選手として出場した。
- Getty Images
バイエルのキャプテン、アンドリッチは刃の上を踊るようにプレーし、先制点を決めました。
アーセナルは「おそらくヨーロッパ最高のチーム」であり、「もちろん大本命」だと、バイエルのキャスパー・ユルマンド監督は試合前に語っていた。しかし、プレミアリーグ首位のチームに対して、彼は自分のチームを隠そうとはしなかった。「我々はこれまで、強豪チームと非常に良い試合をしてきた。サッカーは、何でも起こりうるものだ」。しかし、彼のチームは試合開始からプレッシャーにさらされていた。
特にアンドリッチは、試合開始当初、圧倒されているように見えた。 バイエルのキャプテンは、アーセナルの攻撃選手ヴィクトル・ギョケレスに対して2回のファウルを犯し、早い段階でイエローカードと最後の警告を受けた。しかし、バイエルはその後、やや試合の流れをつかむようになり、クリスチャン・コファネ（7分）が試合初のシュートを決めた。アーセナルは試合の支配権を握ろうとしたが、レバークーゼンはコンパクトな陣形を保ち、素早い切り替えのチャンスを待っていた。
そのチャンスを、ロンドンチームが先制点に繋げそうになった。ギョケレスからボールが左サイドのガブリエル・マルティネッリに渡り、彼の強烈なシュートがクロスバーに当たった（20分）。しかし、バイエルは動揺を見せず、力強い反撃を見せた。コファネはフォワードの中心で何度もボールをキープし、アーセナルのディフェンス陣を苦しめた。攻撃面でも、イングランドチームはほとんど解決策を見つけられなかった。 ハーフタイムまでは、互角の試合展開だった。バイエルのイブラヒム・マザがカウンターで左にシュートを放った（45分+1）。
後半開始直後、レバークーゼンが先制点を挙げた。コーナーキックから、アンドリッチがファーサイドでヘディングシュートを決め、アーセナルは今シーズンのチャンピオンズリーグで初めてリードを許した。 アーセナルは反撃を試みたが、通常は脅威となるセットプレーも、この時点では効果を見せないままだった。強力なエセキエル・パラシオスを中心に、バイエルは長い間、熱心にリードを守り続けた。そして、まさにそのハバートがゴールを決めた。