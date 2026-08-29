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「チャンピオンズリーグだけが全てではない」 アルバロ・モラタ、セスク・ファブレガス率いるコモからレガネスへの衝撃のローン移籍を説明
FWが驚きの移籍を決める
33歳のFWがエスタディオ・オンタイム・ブタルケへ移ることが、シーズン終了までのレンタル移籍で合意したことを受け、金曜日に発表された。コモとの合意には買い取りオプションが含まれているが、選手は2029年6月までイタリアでの契約を残している。元スペイン代表の加入は、厳しい2部リーグを戦うルベン・アルベス監督のチームにとって、攻撃面で大きな後押しとなる。
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パルドが大胆な野心を称賛
レガネスのスポーツディレクター、アンドレス・パルドは、この経験豊富なストライカーを誇らしげに歓迎し、その後モラタがクラブ首脳陣へ感謝の意を示した。スタジアムでの入団会見の冒頭、パルドは次のように説明した。「今日は本当にいろいろなことを言える。アルバロがここに来てくれてうれしい。
「ここ数週間、電話で話しながら楽しい時間を過ごしてきた。彼のキャリアを細かく説明する必要はない。ヨーロッパのトップクラブのいくつかでプレーし、移籍金の面でも非常に高く評価されてきた選手であり、ヨーロッパのあらゆるクラブが彼を最高の存在だと考えていた。
「彼をとても誇りに思う。彼は勇敢な決断を下した。多くのクラブからオファーがあったが、違いを生んだのは彼の勇気だ。最初の電話の時、彼の目には興奮があり、セグンダ・ディビシオンでプレーする勇気があった」
この温かい歓迎に応じ、モラタは次のように語った。「エドゥアルドとアンドレスには、あらゆる支えをもらったことを感謝したい。それが最も重要なことだ。自分はかなり感傷的な性格で、僕のキャリアについてはいろいろ冗談もあるけれど、いつだって自分が最も評価されていると感じられる場所へ行こうとしてきた。ここに連れてくるために大きな尽力をしてくれたクラブ、そしてオーナーにも感謝したい」
プロジェクトがベテランFWを納得させる
キャリア通算の移籍金総額が2億2900万ユーロに上るモラタは、2012-13シーズンにレアル・マドリー・カスティージャでセグンダ・ディビシオン12得点を記録しており、迅速に順応すると見込まれている。このFWは、自身が1部から降りる決断をしたのは、クラブのビジョンとラ・リーガ昇格への後押しを全面的に信じているからだと強調した。
契約を決めた理由について、モラタは次のように付け加えた。「説得力があった。クラブは自分を信じてくれたし、自分もこのプロジェクトを信じた。説得される必要はなかった。簡単な決断だった。人生は、チャンピオンズリーグでプレーしたり、タイトルを獲ったりすることだけではない。
「ここ数年は厳しい時期を過ごし、多くの個人的な困難に直面してきた。たくさんの批判と戦わなければならなかったし、レガネスへの加入は、最初にクラブと契約した日のような気持ちにさせてくれる。初めてのクラブに加入する若者のような感覚だ。リーグのカテゴリーや他の要素にとらわれないのは素晴らしいことだ。
「ここは自分の家のような場所で、そこが最も大きかった。もっとサッカー面での要求が少ない場所へ行くこともできた。セグンダ・ディビシオンは、時にプリメーラより厳しいこともある。自分はあらゆる形で力になりに来た。レガネスにとって今後数年は素晴らしいものになると思う」
買い取り条項については、こう言い切った。「本当にここに残りたい。物事の感触はすぐにつかめるし、最初の印象によって、明日にでもまた戻ってきたいと強く思っている。結果が自分たちに味方してくれることを願っているし、目標達成のために全力を尽くすと約束できる。1部昇格を争うこともまた、歴史的な達成だ」
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昇格争いが勢いを増す
レガネスは今週末、エルデンセをホームに迎える一戦でトップ5の座を守るべく、目玉補強の新戦力をいきなりデビューさせる可能性がある。アルベス監督率いるチームは、今季2勝目を挙げることで、トップリーグ復帰に向けた昇格候補としての力を示したい考えだ。モラタがロッカールームにもたらす経験値は、秋の代表ウィークによる国内日程中断を前に、重要な安定感につながるはずだ。
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