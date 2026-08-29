キャリア通算の移籍金総額が2億2900万ユーロに上るモラタは、2012-13シーズンにレアル・マドリー・カスティージャでセグンダ・ディビシオン12得点を記録しており、迅速に順応すると見込まれている。このFWは、自身が1部から降りる決断をしたのは、クラブのビジョンとラ・リーガ昇格への後押しを全面的に信じているからだと強調した。

契約を決めた理由について、モラタは次のように付け加えた。「説得力があった。クラブは自分を信じてくれたし、自分もこのプロジェクトを信じた。説得される必要はなかった。簡単な決断だった。人生は、チャンピオンズリーグでプレーしたり、タイトルを獲ったりすることだけではない。

「ここ数年は厳しい時期を過ごし、多くの個人的な困難に直面してきた。たくさんの批判と戦わなければならなかったし、レガネスへの加入は、最初にクラブと契約した日のような気持ちにさせてくれる。初めてのクラブに加入する若者のような感覚だ。リーグのカテゴリーや他の要素にとらわれないのは素晴らしいことだ。

「ここは自分の家のような場所で、そこが最も大きかった。もっとサッカー面での要求が少ない場所へ行くこともできた。セグンダ・ディビシオンは、時にプリメーラより厳しいこともある。自分はあらゆる形で力になりに来た。レガネスにとって今後数年は素晴らしいものになると思う」

買い取り条項については、こう言い切った。「本当にここに残りたい。物事の感触はすぐにつかめるし、最初の印象によって、明日にでもまた戻ってきたいと強く思っている。結果が自分たちに味方してくれることを願っているし、目標達成のために全力を尽くすと約束できる。1部昇格を争うこともまた、歴史的な達成だ」