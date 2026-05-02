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チャンピオンシップ最終日、レックサムがプレーオフで敗退し、イプスウィッチ・タウンがプレミアリーグ昇格を決めた。
ポートマン・ロードで再び脚光を浴びる
キアラン・マッケナ監督のイプスウィッチ・タウンは最終節でQPRを3-0と下し、2位で自動昇格を決めた。 ミルウォールやミドルズブラとの3つ巴を制し、試合開始直後から主導権を握って終盤の波乱を許さなかった。ジョージ・ハーストとジェイデン・フィロジェンが開始10分でネットを揺らし、ケイシー・マカティアが歴史的な午後に花を添えた。
初挑戦でトップリーグ復帰を決めた。2024年の2位後、22ポイントで19位に沈んだ昨季の苦境を、マッケナの戦術が覆した。試合終了の瞬間、ファンがピッチに殺到し、歓喜の輪が広がった。
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マッケナが「最も困難だった」昇格の喜びを振り返る
試合後、感極まったマッケナはクラブとの歩みを振り返った。「大きな意味があります。最も厳しい道のりでした。心から感謝しています。 状況を好転させるためにどれほど努力したか分かっています。クラブは浮上と急落を経験し、選手も大きく入れ替わりました。レジェンドたちが去り、私たちは再建に努めてきました」とマッケナは記者団に語った。
続けて「全員が粘り強く努力し、この場に立つ価値を証明した。晴れた5月にホームで4年ぶり3度目の昇格を決められ最高だ。1年を通じて成長してきた。まだプレミアリーグのことを考えるわけではない。まずはこの瞬間を満喫する」と語った。
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レックサムのプレーオフ進出の夢は消えた。
イプスウィッチが勝利を祝う一方、レックサムは「もしもの展開」を悔やんだ。ライアン・レイノルズとロブ・マケルヘニーが率いるチームはプレーオフ圏内を争っていたが、ミドルズブラとの2-2の引き分けで7位に終わった。他の試合結果も重なり、北ウェールズのチームにとって混乱の90分間となった。フィル・パーキンソン監督の下、レックサムは敗退が決まった。
前半はサム・スミスのゴールで2－1とリードしたが、終盤に追いつかれた。他の試合でハル・シティが勝ったため、4年連続昇格の夢は消えた。ハリウッドスターたちが率いるチームがプレミアリーグをレースコース・グラウンドに届けるのは、まだ先の話だ。
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ハル・シティが劇的な展開でプレーオフ最後の枠を勝ち取った。
プレーオフ最終枠を巡るハル・シティ、レックサム、ダービー・カウンティの争いは、午後を通じて順位が入れ替わる大激戦だった。最終的に冷静さを保ったのはハル・シティ。「タイガース」の愛称で知られる彼らは、オリ・マクバーニーの2得点でノリッジ・シティに2-1勝利し、昇格への望みを繋いだ。
これにより、ハル・シティはミルウォール、サウサンプトン、ミドルズブラとともにプレーオフに進出。ミドルズブラは自動昇格の可能性があったが、準決勝へ切り替えが必要だ。ミルウォールもオックスフォード・ユナイテッドに勝ったものの2位入りを逃し、最後のプレミアリーグ切符を争う舞台が整った。