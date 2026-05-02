チャンピオンシップ最終日、レックサムがプレーオフで敗退し、イプスウィッチ・タウンがプレミアリーグ昇格を決めた。

試合後、感極まったマッケナはクラブとの歩みを振り返った。「大きな意味があります。最も厳しい道のりでした。心から感謝しています。 状況を好転させるためにどれほど努力したか分かっています。クラブは浮上と急落を経験し、選手も大きく入れ替わりました。レジェンドたちが去り、私たちは再建に努めてきました」とマッケナは記者団に語った。

続けて「全員が粘り強く努力し、この場に立つ価値を証明した。晴れた5月にホームで4年ぶり3度目の昇格を決められ最高だ。1年を通じて成長してきた。まだプレミアリーグのことを考えるわけではない。まずはこの瞬間を満喫する」と語った。







