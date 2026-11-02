チャンピオンシップ年間最優秀選手ヘイデン・ハックニーがエヴァートンで「レギュラー」になるのはいつか。元エヴァートンFWが2400万ポンドの移籍を評価
ハックニーはミドルズブラで昇格を逃した
イングランド北東部出身のハックニーには、マージーサイドへの高額移籍が決まる数カ月前から複数のクラブが関心を寄せていた。イングランド2部で輝きを放ち、幼い頃から応援してきたクラブとともにトップリーグへ昇格することを望んでいた。
しかし、時期の悪い負傷により、ミドルズブラの2025-26シーズンの昇格争いで望んだような活躍はできなかった。ウェンブリー・スタジアムで行われたハル・シティとのプレーオフ決勝では、途中出場で20分間プレーしたが、痛恨の敗戦に終わり、試合後には涙を流した。
ミドルズブラが最もつらい形で昇格を逃したことで、ハックニーが直近の移籍市場でリバーサイド・スタジアムを離れるのは避けられなかった。複数のクラブが獲得候補としてハックニーに注目していたが、最終的にはエヴァートンが争奪戦を制し、引く手あまただったハックニーとの契約を勝ち取った。
この才能ある司令塔は、プレミアリーグに徐々に慣らされている。同リーグで先発したのは8月22日のクリスタル・パレス戦のみで、その後は途中出場が6試合続いている。ただし、ニューカッスルに3-1で勝利したカラバオカップの試合ではエヴァートンでの初ゴールを挙げた。デイビッド・モイーズ監督率いるチームは、この勝利で同大会の準々決勝進出を決めている。
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才能豊かな司令塔、エヴァートンで継続的な出場機会を得るとの見方
ハックニーはミドルズブラで急速に評価を高めていただけに、出場機会が限られていることは意外かと問われたベックフォードは、最も優れた英国のベッティングサイトを紹介するFreeBetsとの提携による取材で、GOALにこう語った。「そうとも言えるし、そうでないとも言える。そうだと言えるのは、彼が昨季成し遂げたことがあるからだ。彼の成長ぶりは驚異的だ。才能にあふれ、コンディションを保って学び続け、成長し続ければ、非常に明るい将来が待っている」
「一方で、それほど驚きではない。リーグ1からチャンピオンシップ、そしてプレミアリーグへとステップアップするのは大きな飛躍だからだ。エヴァートンのように固有のDNAを持つクラブでは、いきなり厳しい状況に投入される前に、まずそのDNAを学び、理解しなければならない」
「私は以前、デイヴィッド・モイーズ監督と仕事をしたことがある。監督はまず、選手がプランを理解しているかを確かめたいんだ。1試合だけ出るにせよ、5試合出るにせよ、全試合に出るにせよ、何よりもまず誰より懸命に働くことを理解してほしいと思っている。指示に従い、規律を守る。そうして初めて、自分のやりたいことをする自由が得られる」
「10試合、12試合、15試合を経た頃には、彼の出場機会がずっと増え、より定期的にプレーするようになっても驚かない。ただ、まずは役割と何を期待されているかを理解することがすべてだ」
ディブリング、高額移籍後も存在感を示せず苦戦
2025年、エヴァートンは大きな可能性を秘めた新たな創造的戦力として、タイラー・ディブリングをサウサンプトンから4200万ポンド（5600万ドル）で獲得した。しかし、エヴァートンでの初ゴールはまだ挙げておらず、移籍後最初のシーズンの出場はわずか17試合だった。
巧みなプレーを見せる20歳のウイングには、まだ時間がある。また、ジャック・グリーリッシュが今後も起用されるかどうかをめぐる疑問も強まっている。それでも、ディブリングの成長はやや停滞している。
ハックニーが同じ状況に陥るのを避けようとする中、この件について問われたベックフォードは、こう続けた。「彼にとって難しい時期もあった。エヴァートンでプレーすることには期待とプレッシャーが伴う。非常に大きなクラブで、私たちより前にも素晴らしい選手たちがプレーしてきた。
「『成長が妨げられている』という表現には、賛同しづらい面がある。必ずしも否定するわけではない。彼は実戦を通じて学んでいると思う。物事を十分に理解するには、学ぶ過程で時に一歩後退しなければならない。そこから進歩が生まれる。今の彼はまさにその段階にいると思う」
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エヴァートンの2026-27シーズン日程：次戦はニューカッスルとのアウェー戦
ディブリングはエヴァートンがニューカッスルに勝利したカップ戦でも先発した。モイーズ監督率いるチームが月曜日にセント・ジェームズ・パークで同じ相手と対戦するプレミアリーグの試合でも、再び重要な役割を果たしたいところだ。ハックニーも出場時間の増加を狙っている。
エヴァートンは直近のプレミアリーグ3試合で勝ち点1しか獲得できず、14位でこの試合に臨む。しかし、各チームが激しく競い合い、順位が僅差でひしめくなか、勝利すれば最高で7位まで浮上する。
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