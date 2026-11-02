イングランド北東部出身のハックニーには、マージーサイドへの高額移籍が決まる数カ月前から複数のクラブが関心を寄せていた。イングランド2部で輝きを放ち、幼い頃から応援してきたクラブとともにトップリーグへ昇格することを望んでいた。

しかし、時期の悪い負傷により、ミドルズブラの2025-26シーズンの昇格争いで望んだような活躍はできなかった。ウェンブリー・スタジアムで行われたハル・シティとのプレーオフ決勝では、途中出場で20分間プレーしたが、痛恨の敗戦に終わり、試合後には涙を流した。

ミドルズブラが最もつらい形で昇格を逃したことで、ハックニーが直近の移籍市場でリバーサイド・スタジアムを離れるのは避けられなかった。複数のクラブが獲得候補としてハックニーに注目していたが、最終的にはエヴァートンが争奪戦を制し、引く手あまただったハックニーとの契約を勝ち取った。

この才能ある司令塔は、プレミアリーグに徐々に慣らされている。同リーグで先発したのは8月22日のクリスタル・パレス戦のみで、その後は途中出場が6試合続いている。ただし、ニューカッスルに3-1で勝利したカラバオカップの試合ではエヴァートンでの初ゴールを挙げた。デイビッド・モイーズ監督率いるチームは、この勝利で同大会の準々決勝進出を決めている。