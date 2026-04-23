チャンピオンシップ制覇を受け、コヴェントリーオーナーがランパードのチェルシー復帰설을言及

ランパードはコヴェントリー・シティを25年ぶりにトップリーグへ導き、監督としての評価を回復した。元イングランド代表MFは、変革期のチームを引き継ぎ、チャンピオンシップ優勝へ導いた。オーナーのダグ・キングは、2部の財政状況を踏まえるとこの功績は過小評価できないと語る。

キングはBBC CWRに「彼は素晴らしい仕事をした。この18か月は私たちにも彼にも信じられないほどだった」と語った。 私は彼に『この成果の難しさを過小評価するな』と言った。選手として偉業を遂げた彼だが、降格補償金なしでこのリーグを制し昇格したことは、誰にも奪えない偉業だ」