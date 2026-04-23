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チャンピオンシップ制覇を受け、コヴェントリーオーナーがランパードのチェルシー復帰설을言及

フランク・ バニャック
チェルシー
Coventry City
プレミアリーグ
EFL チャンピオンシップ

コヴェントリー・シティのオーナー、ダグ・キング氏は、フランク・ランパードがチームをプレミアリーグに復帰させたことで「居場所」を見つけたと語る。チェルシーのレジェンドである彼の監督評価はチャンピオンシップ優勝で最高潮に達し、リアム・ローゼニオールの解任を受け、スタンフォード・ブリッジへの3度目の就任が噂されている。

  • キング氏、「大きな」昇格の成果を称賛

    ランパードはコヴェントリー・シティを25年ぶりにトップリーグへ導き、監督としての評価を回復した。元イングランド代表MFは、変革期のチームを引き継ぎ、チャンピオンシップ優勝へ導いた。オーナーのダグ・キングは、2部の財政状況を踏まえるとこの功績は過小評価できないと語る。

    キングはBBC CWRに「彼は素晴らしい仕事をした。この18か月は私たちにも彼にも信じられないほどだった」と語った。 私は彼に『この成果の難しさを過小評価するな』と言った。選手として偉業を遂げた彼だが、降格補償金なしでこのリーグを制し昇格したことは、誰にも奪えない偉業だ」

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    チェルシー監督の空席への対応

    コヴェントリーの快進撃が続き、水曜日にチェルシーがリアム・ローゼニオールを解任したことで混乱が再燃した。ローゼニオールは就任3ヶ月でプレミア5連敗となり退任。チェルシーとの縁が深いランパードは、当然ながら後任候補に名前が挙がっている。

    キングは「誰もが噂に巻き込まれる。まるでメリーゴーランドだ。1シーズンに3人も4人も監督が変わるのは残念だ」と語った。チェルシーが新監督を探す中、キングはランパードがミッドランドで築いた絆が彼をCBSアリーナに残すと期待している。

  • ランパード、コヴェントリーで「居心地の良い場所」を見つける

    2023年のチェルシー暫定監督では11試合中8敗と苦戦したが、ランパードはダービー・カウンティで成功を収めた頃の手腕を取り戻したようだ。キング氏は、46歳のランパードがコヴェントリーでプロジェクトに没頭し、監督転身後最もサッカーを楽しんでいると語る。

    キングは「ランパードがこの街とどれほど感情的に結びついているかは明白だ。昇格と優勝が彼にとってどれほど大きかったかも分かる。今はまさに居場所を見つけたのだと思う」と説明した。 「夏に破格のオファーが来れば選択を迫られるだろう。彼は一流監督として実力を示している。だが、その件には触れない。私にはどうすることもできない」

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    プレミアリーグでの生活準備

    コヴェントリーは20年ぶりとなるプレミアリーグ参入へ着々と準備を進めている。チェルシーで84試合中44勝を挙げたランパードを巡る憶測は続くが、キングは「今の喜び」とトップリーグへの道のりに集中している。

    キングは「彼も私も、みんな幸せだ。ヘッドコーチに何が起こっても、私たちは笑顔でいるだけ」と語った。

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