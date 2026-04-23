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チャンピオンシップ制覇を受け、コヴェントリーオーナーがランパードのチェルシー復帰설을言及
キング氏、「大きな」昇格の成果を称賛
ランパードはコヴェントリー・シティを25年ぶりにトップリーグへ導き、監督としての評価を回復した。元イングランド代表MFは、変革期のチームを引き継ぎ、チャンピオンシップ優勝へ導いた。オーナーのダグ・キングは、2部の財政状況を踏まえるとこの功績は過小評価できないと語る。
キングはBBC CWRに「彼は素晴らしい仕事をした。この18か月は私たちにも彼にも信じられないほどだった」と語った。 私は彼に『この成果の難しさを過小評価するな』と言った。選手として偉業を遂げた彼だが、降格補償金なしでこのリーグを制し昇格したことは、誰にも奪えない偉業だ」
- AFP
チェルシー監督の空席への対応
コヴェントリーの快進撃が続き、水曜日にチェルシーがリアム・ローゼニオールを解任したことで混乱が再燃した。ローゼニオールは就任3ヶ月でプレミア5連敗となり退任。チェルシーとの縁が深いランパードは、当然ながら後任候補に名前が挙がっている。
キングは「誰もが噂に巻き込まれる。まるでメリーゴーランドだ。1シーズンに3人も4人も監督が変わるのは残念だ」と語った。チェルシーが新監督を探す中、キングはランパードがミッドランドで築いた絆が彼をCBSアリーナに残すと期待している。
ランパード、コヴェントリーで「居心地の良い場所」を見つける
2023年のチェルシー暫定監督では11試合中8敗と苦戦したが、ランパードはダービー・カウンティで成功を収めた頃の手腕を取り戻したようだ。キング氏は、46歳のランパードがコヴェントリーでプロジェクトに没頭し、監督転身後最もサッカーを楽しんでいると語る。
キングは「ランパードがこの街とどれほど感情的に結びついているかは明白だ。昇格と優勝が彼にとってどれほど大きかったかも分かる。今はまさに居場所を見つけたのだと思う」と説明した。 「夏に破格のオファーが来れば選択を迫られるだろう。彼は一流監督として実力を示している。だが、その件には触れない。私にはどうすることもできない」
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プレミアリーグでの生活準備
コヴェントリーは20年ぶりとなるプレミアリーグ参入へ着々と準備を進めている。チェルシーで84試合中44勝を挙げたランパードを巡る憶測は続くが、キングは「今の喜び」とトップリーグへの道のりに集中している。
キングは「彼も私も、みんな幸せだ。ヘッドコーチに何が起こっても、私たちは笑顔でいるだけ」と語った。