サウサンプトンは、EFL（イングランド・フットボール・リーグ）の制裁に対する上訴が棄却されたとの仲裁委員会判断を正式に受諾した。いわゆる「スパイゲート」スキャンダルは今季のクラブに影を落とした。チャンピオンシッププレーオフでは、対戦相手の練習を監視したとしてハルとの決勝進出権を剥奪された。

月曜日、EFLは「トップダウンで周到かつ断固とした計画」だったと説明し、トンド・エッカート監督が承認したとする書面を公表。スタッフ間のWhatsAppメッセージも公開され、監督が分析担当者の派遣に「断固として」こだわっていたことが示された。

クラブは声明で基準を満たせなかったと認め、裁定を受け入れた。

「当クラブは関連規定に違反したことを認め、懲戒機関が『重大な違反行為を立証するためにスポーツ上の優位性の証明は不要である』と結論付けたのは妥当であったと認識しています。」