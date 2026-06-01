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チャンピオンシッププレーオフ敗退後、EFLがトンダ・エッカート監督の「嘆かわしい」スパイ行為を暴露。これを受け、サウサンプトンが声明を発表した。
セインツ、規制違反を認める
サウサンプトンは、EFL（イングランド・フットボール・リーグ）の制裁に対する上訴が棄却されたとの仲裁委員会判断を正式に受諾した。いわゆる「スパイゲート」スキャンダルは今季のクラブに影を落とした。チャンピオンシッププレーオフでは、対戦相手の練習を監視したとしてハルとの決勝進出権を剥奪された。
月曜日、EFLは「トップダウンで周到かつ断固とした計画」だったと説明し、トンド・エッカート監督が承認したとする書面を公表。スタッフ間のWhatsAppメッセージも公開され、監督が分析担当者の派遣に「断固として」こだわっていたことが示された。
クラブは声明で基準を満たせなかったと認め、裁定を受け入れた。
「当クラブは関連規定に違反したことを認め、懲戒機関が『重大な違反行為を立証するためにスポーツ上の優位性の証明は不要である』と結論付けたのは妥当であったと認識しています。」
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パネルの公平性への懸念
規則違反を認めたものの、サウサンプトンFC（通称「セインツ」）は、本件を審理した懲戒委員会の構成に重大な疑問を投げかけている。同クラブは、利益相反の可能性があるとして、特に昇格を阻んだミドルズブラと委員会メンバーのつながりを指摘した。この独立性の欠如は、最終決定を受け入れる上でセント・メアリーズの首脳陣にとって大きな争点だ。
クラブは声明で「2人の委員がミドルズブラと歴史的・間接的なつながりがあるにもかかわらず、委員会自体の構成が十分に検証されていないのは納得できない。そのつながりが即座に偏見を示すわけではないが、重大な手続きに求められる一貫性、印象、独立性の基準について正当な疑問が生じる」と述べている。
リーダーシップ不足の責任
クラブはスタッフの疑惑を擁護しつつも、初期対応に「判断の誤り」があったと認めた。調査では若手社員への過剰なプレッシャーが指摘された。サウサンプトンは監督体制が不十分で、疑惑の「スパイ」行為期間中、スタッフを十分に保護できなかったと認めている。
クラブは「当初の対応は十分な調査を欠き、異なる方法で対処すべきだった。これは我々の判断ミスであり、責任を負う」と述べた。 もっとも、最も深刻な疑惑の一部には直接証拠がないにもかかわらず、若手スタッフが関与するよう圧力をかけられたという主張が過度に重視された点には懸念がある。とはいえ、若手従業員がプレッシャーを感じる状況が生じたことは事実であり、クラブはリーダーシップと監督の不備を認め、責任を負う。」
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スキャンダルを乗り越えて
最終判決は、「競技上の優位性」を立証しなくても違反が成立すると強調した。クラブはこれを「過度に厳格な解釈」と批判した。それでも、法的な争いは決着した。サウサンプトンは今後、内部改革に注力する。
声明は「問題の行為によりクラブがスポーツ上の利益を得たとの認定は、いかなる段階でもなされなかった」と結んだ。クラブは「公表された理由を慎重に検討し、内部プロセスを再確認した上で、ガバナンス、監督体制、意思決定手続きを強化する」と述べた。 私たちは事実を認め、教訓を活かし、判断力と規律と誠実さを高め、クラブとして前進する。」