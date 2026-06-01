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チャンピオンシッププレーオフ敗退後、EFLがトンダ・エカート監督の「非難すべき」スパイ行為を暴露。サウサンプトンが声明を発表した。
セインツ、規制違反を認める
サウサンプトンは、EFL（イングランド・フットボール・リーグ）の制裁に対する上訴が棄却されたとの仲裁委員会判断を正式に受諾した。いわゆる「スパイゲート」スキャンダルは今季のクラブに影を落とした。チャンピオンシップのプレーオフでは、対戦相手の練習を監視したとしてハルとの決勝進出を取り消された。
月曜日、EFLは「セインツ」に対する処分理由を文書で公表。トンド・エッカート監督が承認した「トップダウンによる周到かつ断固とした計画」と指摘し、スタッフ間のWhatsAppメッセージも公開した。
クラブは声明で基準を満たせなかったと認め、裁定を受け入れた。
「当クラブは関連規定に違反したことを認め、懲戒機関が『重大な違反行為を立証するためにスポーツ上の優位性の証拠は必要ない』と結論付ける権利を有していたことを認識しています。」
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パネルの公平性への懸念
規則違反は認めたものの、サウサンプトンFC（通称「セインツ」）は、本件を審理した懲戒委員会の構成に重大な疑問を投げかけている。同クラブは、利益相反の可能性があるとして、特に昇格を阻んだミドルズブラと委員会メンバーのつながりを指摘した。この独立性の欠如は、最終決定を受け入れる上でセント・メアリーズの首脳陣にとって大きな争点だ。
クラブは声明で「2人の委員にミドルズブラとの歴史的・間接的つながりがあるにもかかわらず、委員会全体には同様の検証が行われなかった。そのつながり自体が偏向を意味するわけではないが、重大な手続きに求められる一貫性や独立性の基準について疑問が残る」と述べている。
リーダーシップの失敗に対する責任
クラブはスタッフを擁護したが、初期対応には「判断ミス」があったと認めた。調査では若手社員への過剰なプレッシャーが指摘された。サウサンプトンは、監督体制が不十分で、疑惑の「スパイ」行為期間中、スタッフを十分に保護できなかったと認めている。
クラブは「当初の対応は十分な調査を欠き、異なる方法で対処すべきだった。これは我々の判断ミスであり、責任を負う」と述べた。 もっとも、最も深刻な疑惑の一部には直接証拠がないにもかかわらず、若手スタッフが関与するよう圧力をかけられたという主張が過度に重視された点についてもクラブは懸念を示している。とはいえ、若手従業員がプレッシャーを感じる状況に置かれるべきではなかったことは事実であり、クラブはそのようなリーダーシップと監督の不備について責任を負う。」
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スキャンダルを乗り越えて
最終判決は、違反の成立に「競技上の優位性」の立証は不要と強調したが、クラブはこれを「過度に厳格な解釈」と批判した。法的争いが終了した今、サウサンプトンは内部改革に注力している。
声明は「問題の行為によりクラブがスポーツ上の利益を得たとの認定は、いかなる段階でもなされなかった」と結んだ。クラブは「公表された理由を慎重に検討し、内部プロセスを再確認した上で、ガバナンス、監督体制、意思決定手続きを強化する」と述べた。 私たちは事態を正直に認め、得た教訓を真摯に受け止め、判断力、規律、誠実さを高め、クラブとして前進する。」