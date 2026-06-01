チャンピオンシッププレーオフ敗退後、EFLがトンダ・エカート監督の「非難すべき」スパイ行為を暴露。サウサンプトンが声明を発表した。

サウサンプトンは、EFL（イングランド・フットボール・リーグ）の制裁に対する上訴が棄却されたとの仲裁委員会判断を正式に受諾した。いわゆる「スパイゲート」スキャンダルは今季のクラブに影を落とした。チャンピオンシップのプレーオフでは、対戦相手の練習を監視したとしてハルとの決勝進出を取り消された。

月曜日、EFLは「セインツ」に対する処分理由を文書で公表。トンド・エッカート監督が承認した「トップダウンによる周到かつ断固とした計画」と指摘し、スタッフ間のWhatsAppメッセージも公開した。

クラブは声明で基準を満たせなかったと認め、裁定を受け入れた。

「当クラブは関連規定に違反したことを認め、懲戒機関が『重大な違反行為を立証するためにスポーツ上の優位性の証拠は必要ない』と結論付ける権利を有していたことを認識しています。」