パーカーは、チームをチャンピオンシップから昇格させる術を熟知しており、状況に適した人選と考えられるかもしれない。 チームをチャンピオンシップから昇格に導く手腕を持つ彼は、長期的な解決策となれるのか。プレミアリーグでの監督成績には改善の余地があるが、それだけでトップリーグにおける戦術家としての能力を判断するのは、必ずしも公平ではないだろう。

ジャーヴィスは、より大きな視点からこう付け加えた。「彼がウェストハムを昇格させ、さらに6位以内へ導けるという主張には納得できない。これまで昇格させたクラブでは、それを成し遂げられていないからだ。

「一方で、クラブから十分な支援を受けていたのか。必要な選手はいたのか。彼がチームを昇格させたとき、両リーグの差は非常に大きかった。チャンピオンシップとプレミアリーグの間には、それほど大きな開きがある。昇格した3チームすべてが降格したことからも、それは分かる。本当に大きな差があるんだ。

「ここ数年を見ても、昇格したチームは、何とか対抗できるところまで行くために少なくとも1億5000万を費やさなければならなかった。だから、それは実際のところ彼の責任ではない。クラブの野心と、財政的に何ができるかの問題だ。

「私は短期的な視点で考える。今のウェストハムに入ってチームを奮い立たせるには、彼はうってつけの人物だ。ウェストハムは、特に不調が続いているわけでもない。2試合に負けた。それは望ましくないが、まだ十分に争える位置にいる。もう1勝すれば、すぐに順位を上げられる。状況はあっという間に好転するかもしれない。

「今季をどの順位で終え、何が起こるかという状況にもよるが、彼が良い仕事をして昇格を果たしたなら、クラブは彼を支援することを考えなければならないとも思う。そして、昨季昇格した3クラブはいずれも、昇格後に莫大な資金を費やした。今の彼らがどこにいるかを見てほしい」