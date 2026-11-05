チャンピオンシップの昇格請負人スコット・パーカーはウェストハムにとって「堅実な人選」。だが、プレミアリーグで成功するために必要な支援を得られるか？
ウェストハム、ヌーノ解任後にパーカーに目を向ける
ウォルヴァーハンプトン、トッテナム、ノッティンガム・フォレストの元監督は、昨季ウェストハムを降格の危機から救うことはできなかった。それでも当初は、チームをすぐにトップリーグへ復帰させる役目を託されていた。
しかし、2026-27シーズンの開幕からわずか13試合を終えた時点で、勝ち点22にとどまり、連敗も喫する中、ヌーノは解任された。後任候補にはニューカッスルの元監督エディ・ハウら複数の名前が挙がったが、その後、パーカーが慣れ親しんだクラブに2年半の契約で復帰することが発表された。
イングランド代表で18試合に出場したパーカーは、選手としてウェストハムに4年間在籍し、129試合に出場。2011年にプレミアリーグから降格した後、アップトン・パークを去った。2部リーグでの指導実績は目を見張るものがある。
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パーカー、フラム、ボーンマス、バーンリーで昇格を達成
パーカーはフラム、ボーンマス、バーンリーでチームを昇格に導いてきた。その実績とクラブとの仕事上のつながりを踏まえると、現時点でウェストハムにとって理にかなった人選なのだろうか。そう問われたウェストハムの元ウイング、ジャーヴィスは、サポーターに独自の試合日旅行体験を提供するミッドナイト・エクスプレスの取り組みに関連して、『GOAL』にこう語った。「エディ・ハウだとか、いろいろな名前が飛び交っていた。でも現実的に考えれば、本当に堅実な人選だと思う。チャンピオンシップでの実績は素晴らしい。彼はクラブを知っているし、クラブとの縁もある。それも助けになるだろうね。
「スコット・パーカーについて特に言いたいのは、コミュニケーション能力が抜群だということだ。それはチームにとって非常に大きな助けになると思う。ヌーノについては、私はチームの一員ではなかったから、どれほど意思疎通ができていたか分からない。でも、スコット・パーカーのチームを見れば、しっかりと鍛えられているのが分かる。選手たちは自分たちが何をすべきか正確に理解している。
「ヌーノにも皆がそれを期待していたと思うけど、十分には見られなかったのではないか。ヌーノは長い間指揮を執った。多くの人が思っていたより、ずっと長かったと思う。観客やファンは、チームの形にもう少し一貫性があることを期待していたのかもしれない。
「一方で、スコット・パーカーが就任すれば、選手たちは彼を尊敬するだろう。選手として、そして監督として何を成し遂げてきたかを知っているからだ。実績も素晴らしい。彼は自分の考えをピッチ上に反映させられると思う。個々の選手にもチーム全体にも伝えたいことを伝え、理解してもらえる。報道陣への対応も非常にうまいと思うし、話し方もうまい。どんな監督の仕事でも、自分が置かれた立場を理解している。本当にうまく合うと思う。
「性急だった、厳しすぎた、決断が早すぎたと皆が言うのも分かる。でも実際に決断が下され、彼が去った今、代表戦による中断期間があることを考えれば、新監督にとっては最高のスタートになるかもしれない」
パーカーは再びプレミアリーグに挑戦するチャンスをつかめるか？
パーカーは、チームをチャンピオンシップから昇格させる術を熟知しており、状況に適した人選と考えられるかもしれない。 チームをチャンピオンシップから昇格に導く手腕を持つ彼は、長期的な解決策となれるのか。プレミアリーグでの監督成績には改善の余地があるが、それだけでトップリーグにおける戦術家としての能力を判断するのは、必ずしも公平ではないだろう。
ジャーヴィスは、より大きな視点からこう付け加えた。「彼がウェストハムを昇格させ、さらに6位以内へ導けるという主張には納得できない。これまで昇格させたクラブでは、それを成し遂げられていないからだ。
「一方で、クラブから十分な支援を受けていたのか。必要な選手はいたのか。彼がチームを昇格させたとき、両リーグの差は非常に大きかった。チャンピオンシップとプレミアリーグの間には、それほど大きな開きがある。昇格した3チームすべてが降格したことからも、それは分かる。本当に大きな差があるんだ。
「ここ数年を見ても、昇格したチームは、何とか対抗できるところまで行くために少なくとも1億5000万を費やさなければならなかった。だから、それは実際のところ彼の責任ではない。クラブの野心と、財政的に何ができるかの問題だ。
「私は短期的な視点で考える。今のウェストハムに入ってチームを奮い立たせるには、彼はうってつけの人物だ。ウェストハムは、特に不調が続いているわけでもない。2試合に負けた。それは望ましくないが、まだ十分に争える位置にいる。もう1勝すれば、すぐに順位を上げられる。状況はあっという間に好転するかもしれない。
「今季をどの順位で終え、何が起こるかという状況にもよるが、彼が良い仕事をして昇格を果たしたなら、クラブは彼を支援することを考えなければならないとも思う。そして、昨季昇格した3クラブはいずれも、昇格後に莫大な資金を費やした。今の彼らがどこにいるかを見てほしい」
- Midnite
ウェストハムの2026-27シーズン日程：パーカーの初戦は6ゴールが飛び交う激戦
パーカーが初めて指揮を執ったのは、水曜日のカーディフ戦だった。スティーブ・ポッツ、ジェラード・プレンダーヴィル、ビリー・レピンに加え、かつてのチームメートで現在はスポーツディレクターを務めるマーク・ノーブルが補佐。南ウェールズを訪れたウェストハムは3点差を追いつき、3-3の劇的な引き分けで勝ち点1を手にした。
ウェストハムは土曜日にブラックバーンとのアウェー戦に臨み、その後、代表ウィークに入る。新監督がロンドン・スタジアムで初めてベンチに入るのは11月21日。苦戦するプレストンを迎える一戦となる。
2026-27シーズンにウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズの主要パートナーを務めるMidniteは、11月7日（土）、愛するウルブスがリーグの華やかなクラブ、レクサムと対戦する試合を観戦するサポーター100人に、往復約210キロの移動に使う豪華バスを「Midnite Express」として提供する。
バスにはクラブのレジェンドであるスティーブ・ブル、カール・イケメ、マット・ジャーヴィスも同乗。ファンはクラブにまつわるクイズやライブ形式の質疑応答を楽しめるほか、限定賞品を獲得するチャンスもある。
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