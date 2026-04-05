チャンピオンシップのチームがミケル・アルテタ率いるアーセナルをFAカップから敗退させたことを受け、サウサンプトンがアーセナルファンを4つの皮肉で痛烈に揶揄した

この歴史的な勝利の直後、サウサンプトンのソーシャルメディア担当者は、愛想を振りまく気分には全くなかった。X（旧Twitter）の祝賀投稿の下に、あるアーセナルファンが「まぐれ勝ち」と書き込んで結果を軽視しようとしたところ、クラブの公式アカウントはネットを沸かせた痛烈な4語の返信で反撃した。担当者はこう返した。「4冠を楽しんでくれよ、相棒」 瞬く間に拡散したこの返信は、アーセナルがタイトルを総なめにするかもしれないというシーズン序盤の過熱した期待を皮肉ったものだ。その夢は、先月のカラバオカップ決勝でマンチェスター・シティに敗れた時点で、すでに打ち砕かれていた。ネット上で大きな反響を呼び、ライバルチームのファンもこの嘲笑に加わったことで、この投稿は数十万の「いいね」を集めた。一方、アーセナルの熱狂的なファンたちは、今シーズンさらなるタイトル獲得のチャンスを逃したことに悔しさを噛みしめるしかなかった。