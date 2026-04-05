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チャンピオンシップのチームがミケル・アルテタ率いるアーセナルをFAカップから敗退させたことを受け、サウサンプトンがアーセナルファンを4つの皮肉で痛烈に揶揄した
セインツがFAカップで衝撃的な番狂わせを演じた
アーセナルの歴史的なシーズンへの夢は、セント・メリーズでチャンピオンシップのサウサンプトンに2-1という衝撃的な番狂わせを喫し、大きな打撃を受けた。プレミアリーグ優勝の最有力候補であるにもかかわらず、ミケル・アルテタ監督率いるチームは、緊迫したFAカップ準々決勝の試合で、粘り強いホームチームを攻略することができなかった。 35分、ベン・ホワイトの守備のミスをロス・スチュワートが突き、セインツが先制して均衡を破った。後半にヴィクトル・ジョケレスが同点ゴールを決めたものの、終盤にシェイ・チャールズが決勝点を挙げ、サウスコーストのクラブが準決勝のウェンブリー行きを決めた。
ソーシャルメディアでの過激な反応が話題を呼んでいる
この歴史的な勝利の直後、サウサンプトンのソーシャルメディア担当者は、愛想を振りまく気分には全くなかった。X（旧Twitter）の祝賀投稿の下に、あるアーセナルファンが「まぐれ勝ち」と書き込んで結果を軽視しようとしたところ、クラブの公式アカウントはネットを沸かせた痛烈な4語の返信で反撃した。担当者はこう返した。「4冠を楽しんでくれよ、相棒」 瞬く間に拡散したこの返信は、アーセナルがタイトルを総なめにするかもしれないというシーズン序盤の過熱した期待を皮肉ったものだ。その夢は、先月のカラバオカップ決勝でマンチェスター・シティに敗れた時点で、すでに打ち砕かれていた。ネット上で大きな反響を呼び、ライバルチームのファンもこの嘲笑に加わったことで、この投稿は数十万の「いいね」を集めた。一方、アーセナルの熱狂的なファンたちは、今シーズンさらなるタイトル獲得のチャンスを逃したことに悔しさを噛みしめるしかなかった。
負傷者の相次ぐ離脱が、アーセナルの苦境に追い打ちをかける
アルテタ監督にとってさらに悪いことに、この敗戦だけがこの夜の唯一の痛手ではなかった。緊迫した後半戦、主力DFのガブリエルが負傷により途中交代を余儀なくされ、アーセナルの医療スタッフは、タイトル争いの佳境を控えた彼のコンディションを案じている。ウィリアム・サリバが代役として投入されたが、試合終盤のサウサンプトンの猛攻により、守備の安定感は揺らぎを見せた。
- Getty Images Sport
アーセナルの優勝への望みが暗雲に包まれる
複数の戦線で戦うべくチームを率いてきたアルテタ監督にとって、この敗北は苦い結果となった。アーセナルがFAカップから正式に敗退したことで、国内4冠や3冠の可能性を巡るわずかな期待さえも、チャンピオンシップの相手チームによって完全に打ち砕かれた。 北ロンドンのクラブにとってプレミアリーグとチャンピオンズリーグが主軸であったとはいえ、FAカップのような権威あるタイトルを、特に下位リーグのチームに奪われたことは、大きな精神的打撃となる。サウサンプトンのファンが歴史的な番狂わせを祝う中、アーセナルは今、チームを立て直し、火曜日のスポルティングCP戦を皮切りに、残りの目標に集中しなければならない。