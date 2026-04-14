「チャンスはある」――リヴァプールがバイエルン・ミュンヘンからマイケル・オリゼを引き抜く唯一の道。スタン・コリーモアが野心的な移籍について見解を述べる

ロンドン生まれでレディングのユース出身のオリゼは、2024年にハリー・ケインらが所属するアリアンツ・アレーナに加入して以来、ドイツで目覚ましい活躍を見せている。バイエルンでのデビューシーズンには全大会通算20ゴールを記録し、今シーズンは17ゴールに加え、25アシストをマークしている。

2026年のワールドカップでフランス代表としてプレーする彼は、この数字で大きな注目を集めており、移籍市場で巨額オファーがバイエルンの意思を試す可能性もある。

「エジプトの王」サラーの退団が噂されるリヴァプールは、右翼の穴埋めを探している。イングランドと欧州で実績のあるオリゼは理想的な補強だが、アンフィールド移籍の可能性はあるのだろうか。