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「チャンスはある」――リヴァプールがバイエルン・ミュンヘンからマイケル・オリゼを引き抜く唯一の道。スタン・コリーモアが野心的な移籍について見解を述べる
『Revelation』：バイエルンでオリゼが記録した驚異的な数字
ロンドン生まれでレディングのユース出身のオリゼは、2024年にハリー・ケインらが所属するアリアンツ・アレーナに加入して以来、ドイツで目覚ましい活躍を見せている。バイエルンでのデビューシーズンには全大会通算20ゴールを記録し、今シーズンは17ゴールに加え、25アシストをマークしている。
2026年のワールドカップでフランス代表としてプレーする彼は、この数字で大きな注目を集めており、移籍市場で巨額オファーがバイエルンの意思を試す可能性もある。
「エジプトの王」サラーの退団が噂されるリヴァプールは、右翼の穴埋めを探している。イングランドと欧州で実績のあるオリゼは理想的な補強だが、アンフィールド移籍の可能性はあるのだろうか。
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オリセはリヴァプールでサラーの後継者になれるか？
元リヴァプールFWコリーモアは、提携メディア「Best Betting Bonuses」のインタビューでこう語った。 「オリゼがプレミアリーグでプレーした経験があるのが大きい。もしチャンピオンズリーグを制すれば、『ブンデスリーガも制し、ドイツでやるべきことはやった』と言うかもしれない。リヴァプールなら彼を獲得できるだろう。
適応できるか？ もちろんできる。彼は状況を理解し、相手を抜き、2、3回のステップオーバーで翻弄する。外へ切り込んでクロスを上げても、内へ入りワンツーを仕掛けても、常に脅威だ。私なら、間違いなく適応できると考える。
ただし、リヴァプールに資金と交渉力があるかがポイントだ。バイエルンがCLを制し、リヴァプールがCL圏内に入れば可能性は高まる。
「もしそうならなければ、彼はおそらくバイエルンに残るだろう。バイエルンがチャンピオンズリーグ決勝に進出し、優勝する可能性も高いからだ。だから可能性はゼロではないが、現時点では起こりそうもないことだ」
リヴァプールのレジェンドは、フランス代表との契約成立に懐疑的だ。
元リヴァプール主将のスティーヴン・ジェラードも同様の見解だ。この「レッズ」のレジェンドもオリゼがマージーサイドに来ることを望んでいるが、世界屈指のフォワードを獲得できるかには懐疑的だ。
ジェラードは「マイケル・オリゼ？問題は、なぜ彼がバイエルンを離れる必要があるのかだ。バイエルンはタイトルを争うビッグクラブで、近年で最も強い。
この夏ワールドカップで大暴れするだろうし、彼は幸せそうで落ち着いている。移籍するとはとても思えない。でも、もし来てくれたら最高だ。ディアスも戻って来てくれたら嬉しい。彼がいなくて寂しいんだ」
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リヴァプールは右ウイングのサラーの穴を誰で埋めるのか？
2025年にリヴァプールを離れたディアスはバイエルンで左サイドを牽引し、オリゼは右サイドで相手を翻弄している。2人の活躍でコンパニ率いるチームはブンデスリーガ連覇へ好位置にあり、CL準々決勝レアル・マドリード戦でも2試合合計2-1でリードしている。
リヴァプールも同大会に残っているが、前回王者のパリ・サンジェルマンとの準々決勝では苦戦しており、256得点を挙げたスター・サラーの退団を受けて後継者探しを急ぐ必要がある。