チャロバを巡るコモ対インテル。スワルソ氏「マロッタに提案したが、こう返答された」

トレヴォ・チャロバは、インテルとコモの両クラブにとって、守備陣補強の最有力候補とされてきた。 チェルシーと契約中のイングランド人DFには依然として高額な移籍金が求められている。本日、両クラブは交渉を一時保留とした。コモがセスク・ファブレガスの下で最初のオファーを提示した際、インテルが代理人と接触中だったため一時的に緊張が高まった。





この膠着を打破したのはコモのミルワン・スワルソ会長だ。同会長は本日、番組『Business of Sport』で、マロッタ会長と電話し、中間合意を探ったと明かした。



