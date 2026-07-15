チャロバを巡るコモ対インテル。スワルソ氏「マロッタに提案したが、こう返答された」

トレヴォ・チャロバは、インテルとコモの両クラブにとって、守備陣補強の最有力候補とされてきた。 チェルシーと契約中のイングランド人DFには依然として高額な移籍金が求められている。本日、両クラブは交渉を一時保留とした。コモがセスク・ファブレガスの下で最初のオファーを提示した際、インテルが代理人と接触中だったため一時的に緊張が高まった。
この膠着を打破したのはコモのミルワン・スワルソ会長だ。同会長は本日、番組『Business of Sport』で、マロッタ会長と電話し、中間合意を探ったと明かした。
トレヴォ・チャロバは、インテルとコモの両クラブにとって、守備陣補強の最有力候補とされてきた。 チェルシーと契約中のイングランド人DFには依然として高額な移籍金が求められている。本日、両クラブは交渉を一時保留とした。コモがセスク・ファブレガスの下で最初のオファーを提示した際、インテルが代理人と接触中だったため一時的に緊張が高まった。
この膠着を打破したのはコモのミルワン・スワルソ会長だ。同会長は本日、番組『Business of Sport』で、マロッタ会長と電話し、中間合意を探ったと明かした。
スワルソはチャロバやインテルについて明言を避けたが、彼こそが争奪戦の焦点だ。「我々が英国人選手を巡って別のイタリアのクラブと争っているという報道がある」
そこで僕は言った。「相手チームの会長に『彼を欲しがってる？』と聞いてみよう。欲しいなら譲る。でも買ったら君の選手を一人僕に譲ってくれ」
彼は「電話ありがとうございます。本日中に連絡します。もし進まなくても、他に検討している目標があります。共有できれば幸いです」と言いました。私にとって、このような関係は両クラブに有益で、全員が成長する助けになると感じます。
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インテルもコモも、チェルシーとの合意には至っておらず、今回は競合せず別のターゲットに注目している。インテルはフリーのストーンズ、コモはガラタサライのダビンソン・サンチェス獲得に本腰を入れている。