チャロバとインテル、交渉は順調。DFは他クラブとの話を保留し、チェルシーとの合意を待っている。最新情報はこちら

ミラノでの会談で代理人がセリエA移籍に実質合意したため、インテルはチェルシーと交渉し、3000万ユーロをベースに条件をまとめる必要がある。ボーナス調整を行い、数か月示唆してきたイタリア移籍に選手がついに「イエス」と言う意向を後押しできるだろう。