インテルはチェルシーのDFトレヴォ・チャロバ（1999年生まれ）の獲得で前進している。過去にも注目していたが、ここまで近づいたことはなかった。残る課題は以下のとおりだ。
Calciomercato
翻訳者：
チャロバとインテル、交渉は順調。DFは他クラブとの話を保留し、チェルシーとの合意を待っている。最新情報はこちら
コモ・デフィラート
コモは数日前に2500万ユーロ＋ボーナスでオファーしたが、チェルシーは拒否。チェルシーはチャロバに4000万ユーロを要求し、交渉次第で3500万ユーロまで下がる余地があるという。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、コモは交渉から手を引き、DF補強の代替候補を検討している。
間近に迫った交渉
ミラノでの会談で代理人がセリエA移籍に実質合意したため、インテルはチェルシーと交渉し、3000万ユーロをベースに条件をまとめる必要がある。ボーナス調整を行い、数か月示唆してきたイタリア移籍に選手がついに「イエス」と言う意向を後押しできるだろう。
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