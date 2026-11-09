インテルは方針を決めた。カルロス・アウグストとの契約延長を優先するが、その直後には必然的にハカン・チャルハノールの番となる。ディマルコの契約が条項によって延長されたことで、トルコ人MFは主力選手の中で唯一、契約が2027年6月30日に満了する選手となった。
年初に始まった交渉は止まっている。両者の隔たりは大きく、チャルハノールは2月から他クラブと移籍金なしで契約できるが、現時点で本人はインテルとの契約延長をまだ拒否していない。
インテルは方針を決めた。カルロス・アウグストとの契約延長を優先するが、その直後には必然的にハカン・チャルハノールの番となる。ディマルコの契約が条項によって延長されたことで、トルコ人MFは主力選手の中で唯一、契約が2027年6月30日に満了する選手となった。
年初に始まった交渉は止まっている。両者の隔たりは大きく、チャルハノールは2月から他クラブと移籍金なしで契約できるが、現時点で本人はインテルとの契約延長をまだ拒否していない。
ハカン・チャルハノールは、クリスティアン・キヴが率いる現チームで最も高給を得ている選手の一人だ。年俸は手取りで650万ユーロにボーナスが加わる。現行契約には成長令による税制優遇が適用されておらず（2017年にACミランに加入し、税制優遇が始まったのは2019年）、ディマルコの契約に盛り込まれていたものと同じ自動延長条項もない。
唯一の会談がインテルと選手の関係者の間で行われた際、要求をインテル首脳陣に示したのはチャルハノールだった。その内容は、引き続き重要な選手として扱われること、契約期間を2年以上とすること、そして給与の固定部分が現行より低くなる場合でも減額幅を抑え、手厚いボーナスで補うことだった。
バッチンはインテルのオーナー側に再考を促す考えだ。契約期間を少なくとも2年とするためだが、金額面でクラブ首脳陣にできることは多くない。オークツリーが30歳を超える選手に定めた方針は明確だ。契約期間は短く、できれば1年とし、年俸は抑えたうえで、パフォーマンスや出場数に応じたボーナスを設ける。
現在、インテルは交渉で、このトルコ人選手が過去2年間に負ったケガの影響の大きさを考慮し、固定年俸の提示額を現行年俸の半分強まで引き下げる方針だ。一方で、選手の受取額を高水準に保つことには前向きだ。ただし、それは出場数、ゴール数、個人とチームのパフォーマンスに連動するボーナスによってのみ実現する考えだ。
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