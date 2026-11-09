インテルは方針を決めた。カルロス・アウグストとの契約延長を優先するが、その直後には必然的にハカン・チャルハノールの番となる。ディマルコの契約が条項によって延長されたことで、トルコ人MFは主力選手の中で唯一、契約が2027年6月30日に満了する選手となった。

年初に始まった交渉は止まっている。両者の隔たりは大きく、チャルハノールは2月から他クラブと移籍金なしで契約できるが、現時点で本人はインテルとの契約延長をまだ拒否していない。