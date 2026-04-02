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チド・オビに何が起きたのか？マンチェスター・ユナイテッドのアカデミーコーチが、ルーベン・アモリムへの「不必要かつ有害な」批判を受けて、この若き逸材がトップチームから外れている理由を説明した。
アモリムによる若手スター選手たちへの物議を醸す評価
12月にアモリムが放った発言により、ユナイテッドのアカデミーを取り巻く雰囲気は険悪なものとなった。経験豊富な選手を優先するという自身の判断を擁護する中で、元トップチーム監督はクラブの有望株たちに対して辛辣な評価を下した。 BBCの報道によると、アモリムは「[ハリー]・アマスはチャンピオンシップで苦戦している。チドはU-21でも常に先発ではない」と述べたが、キャリントン内の多くの関係者は、これをクラブのユース育成に対する「不必要かつ潜在的に有害な」批判と受け止めたという。
報道によると、オビと同じく若手選手のアマスは、自身の功績を強調する投稿をソーシャルメディアにアップし、すぐに削除することで不満を露わにしたという。
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コーチ陣がオビの成長を擁護
マイケル・キャリックの加入に伴う組織再編の一環としてクラブに復帰し、U-21チームの指揮を執るようになって以来、初めて公の場で語ったアダム・ローレンスは、オビのパフォーマンスが後退しているという見方に反論した。 「チドには確かな実力と可能性があり、今は本当に良い状態にある」とローレンスは力説した。「シーズン開幕当初、チドがアカデミー環境で成長に専念するのは、意図的な決断だった。先日の移籍市場でクラブが取った措置、つまりチドをクラブ内に留めるという判断は正しかった」
ローレンスは、トップチームでの経験を味わった後にアカデミーに戻ることは決して容易ではないと認めた。「チドはサッカーを愛している。当然のことながら、どの選手にとっても、トップチームでの経験を積んだ後にその環境から離れることになれば、少なからず影響が出るものだ」と彼は認めた。「多少の失望やフラストレーションはあるだろう。しかし、彼が正しい姿勢でこの状況に向き合っていることは評価に値する。」
不安な怪我による逆境を乗り越える
トップチームへの復帰が現実味を帯びてきた矢先、オビの勢いは文字通り「打撃」を受けた。今月初めに行われたチェルシーU-21との試合中、この若き選手はピッチに立ったわずか数秒後に、深刻な頭部負傷により途中退場を余儀なくされた。この出来事は、スタンドから試合を見守っていた暫定監督のキャリックの目の前で起こり、フォワードは脳震盪の検査手順を受けた。
ローレンスは、オビが脳震盪から完全に回復したことを確認し、次のように付け加えた。「あれは大きな後退だった。その2、3週間前までは、彼は本当に素晴らしいプレーを見せていたからだ。まさに『最高のチド』だった。」負傷前、このフォワードはレスター・シティ戦で4ゴールを挙げる活躍を見せ、アーセナルのアカデミーから移籍した際に、なぜこれほどまでに高く評価されていたのかを改めて皆に印象づけていた。
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今後の成長に向けた体制が整った
マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣は、1月の移籍市場において、デンマークU-21代表選手のレンタル移籍に関するすべてのオファーを拒否するという強硬な姿勢を示した。クラブは、彼の総合的な成長に専念させるため、チーム内に留めることを決断したのだ。ローレンス氏は、この安定が実を結んでいると確信しており、次のように述べている。「彼は、決まったルーティン、リズム、そして安定したプログラムの恩恵を受けている。彼と働くスタッフは変わらず、一緒に練習する選手たちもほぼ同じメンバーだ。」
シーズンが佳境を迎える中、オビはプレミアリーグU-21インターナショナルカップやFAユースカップにおいて、ユースチームの中核を担うことになるだろう。アカデミースタッフは、彼が次のレベルに向けて肉体的・精神的に準備を整えられるよう、このストライカーに引き続き高い水準を求めている。「我々はチドを追い込み、挑戦させている。最終的には、彼の成長度合いとパフォーマンスが、夏の去就を左右することになるだろう」とローレンスは締めくくった。