チド・オビに何が起きたのか？マンチェスター・ユナイテッドのアカデミーコーチが、ルーベン・アモリムへの「不必要かつ有害な」批判を受けて、この若き逸材がトップチームから外れている理由を説明した。

マイケル・キャリックの加入に伴う組織再編の一環としてクラブに復帰し、U-21チームの指揮を執るようになって以来、初めて公の場で語ったアダム・ローレンスは、オビのパフォーマンスが後退しているという見方に反論した。 「チドには確かな実力と可能性があり、今は本当に良い状態にある」とローレンスは力説した。「シーズン開幕当初、チドがアカデミー環境で成長に専念するのは、意図的な決断だった。先日の移籍市場でクラブが取った措置、つまりチドをクラブ内に留めるという判断は正しかった」

ローレンスは、トップチームでの経験を味わった後にアカデミーに戻ることは決して容易ではないと認めた。「チドはサッカーを愛している。当然のことながら、どの選手にとっても、トップチームでの経験を積んだ後にその環境から離れることになれば、少なからず影響が出るものだ」と彼は認めた。「多少の失望やフラストレーションはあるだろう。しかし、彼が正しい姿勢でこの状況に向き合っていることは評価に値する。」