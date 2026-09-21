チッタデッラはここまでセリエC最高のチームであるだけでなく、イタリア最高、そして欧州でも屈指のチームの一つだ。ここまで6試合で6勝、勝ち点18を積み上げ、10得点2失点という成績を残している。ロベルト・ムッソ率いるグラナータは、同監督が現役時代に2000年から2011年までプレーし、その後もパタヴィーニであらゆるカテゴリーを指導してきた中、オスピタレット遠征やユヴェントスU-23戦といった難しい試合も戦いながら、一度も勝ち点3を取りこぼしていない。これは下部組織育ちの2006年生まれの若きウクライナ人MFエドゥアルド・イガントフのゴール、そしてパオルッチ、ファルチネッリ、アントヌッチ、バルベリスという、セリエAでもプレーした経験を持つ選手たちの存在によるところが大きい。間違いなくグループ屈指のチームだが、本命ではない。その座にあるのはウニオン・ブレシアで、現時点ではトレヴィーゾとトレントに対する2試合連続ドローの影響もあり、勝ち点4差で追う立場にある。一方で、そのチッタに敗れた今季もう一つのサプライズ、オスピタレットは4位。2002年生まれでここまで3ゴールの点取り屋ステファノーニがチームをけん引している。アルツィニャーノも、ナンニ＝モレッティのコンビによるゴールとアシストで好調。さらにアルチョーネと3位のトレントも順調で、トレヴィーゾとドロミティ・ベッルネージも驚きを与えている。一方でユヴェントスU-23は低調だ。開幕節こそ勝利したものの、その後は失速。3敗を喫し、その前には2試合連続ドローもあった。ユヴェントスは初戦に勝っただけで、その後は崩れている。また、ノヴァーラ、プロ・ヴェルチェッリ、レナーテも期待外れだ。レナーテは2年連続でプレーオフに進出していたにもかかわらず、まさかの最下位。さらにスポルティタリアのディレクター、ミケーレ・クリシティエッロが率いるフォルゴレ・カラテーゼも、ここまでわずか勝ち点3にとどまっている。