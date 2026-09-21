セリエAは1カ月、そしてリーグ戦5節を終えて中断期間に入った。最初の総括をするタイミングだが、それはイタリアのトップカテゴリーだけではない。 セリエCもまた、最初の転換点を迎えている。ここまでグループA、B、Cで6節を消化し、3部リーグでも最初の verdictが見え始めた。予想外の躍進、サプライズ、順当な結果、そして失望が入り混じっている。
では、9月末時点のセリエCの3グループを整理していこう。
セリエAは1カ月、そしてリーグ戦5節を終えて中断期間に入った。最初の総括をするタイミングだが、それはイタリアのトップカテゴリーだけではない。 セリエCもまた、最初の転換点を迎えている。ここまでグループA、B、Cで6節を消化し、3部リーグでも最初の verdictが見え始めた。予想外の躍進、サプライズ、順当な結果、そして失望が入り混じっている。
では、9月末時点のセリエCの3グループを整理していこう。
チッタデッラはここまでセリエC最高のチームであるだけでなく、イタリア最高、そして欧州でも屈指のチームの一つだ。ここまで6試合で6勝、勝ち点18を積み上げ、10得点2失点という成績を残している。ロベルト・ムッソ率いるグラナータは、同監督が現役時代に2000年から2011年までプレーし、その後もパタヴィーニであらゆるカテゴリーを指導してきた中、オスピタレット遠征やユヴェントスU-23戦といった難しい試合も戦いながら、一度も勝ち点3を取りこぼしていない。これは下部組織育ちの2006年生まれの若きウクライナ人MFエドゥアルド・イガントフのゴール、そしてパオルッチ、ファルチネッリ、アントヌッチ、バルベリスという、セリエAでもプレーした経験を持つ選手たちの存在によるところが大きい。間違いなくグループ屈指のチームだが、本命ではない。その座にあるのはウニオン・ブレシアで、現時点ではトレヴィーゾとトレントに対する2試合連続ドローの影響もあり、勝ち点4差で追う立場にある。一方で、そのチッタに敗れた今季もう一つのサプライズ、オスピタレットは4位。2002年生まれでここまで3ゴールの点取り屋ステファノーニがチームをけん引している。アルツィニャーノも、ナンニ＝モレッティのコンビによるゴールとアシストで好調。さらにアルチョーネと3位のトレントも順調で、トレヴィーゾとドロミティ・ベッルネージも驚きを与えている。一方でユヴェントスU-23は低調だ。開幕節こそ勝利したものの、その後は失速。3敗を喫し、その前には2試合連続ドローもあった。ユヴェントスは初戦に勝っただけで、その後は崩れている。また、ノヴァーラ、プロ・ヴェルチェッリ、レナーテも期待外れだ。レナーテは2年連続でプレーオフに進出していたにもかかわらず、まさかの最下位。さらにスポルティタリアのディレクター、ミケーレ・クリシティエッロが率いるフォルゴレ・カラテーゼも、ここまでわずか勝ち点3にとどまっている。
グループBは、ここまでで最も魅力的で、競争が激しく、見応えのあるグループだ。実力が拮抗する複数のチームが並び、優勝候補に挙がっている。まず安定した戦いを見せているのがスペツィアで、月曜にホームのピッコで行われた延期開催のヴィス・ペーザロ戦に勝利し、勝ち点16で単独首位に立った。成績は5勝1分けで、グロッセートでの引き分けが1つあるのみだ。続くのが勝ち点14のレッジャーナで、元レッコのクロアチア人ストライカー、レオン・シポスのここまで7ゴールと、マノロ・ポルタノーヴァの活躍に支えられている。セリエBから降格したばかりのこの2強は、即時復帰を狙っているが、その背後には2つのサプライズが迫る。昨季にプレーオフ進出を果たし、チッタデッラからシモーネ・ラッビを獲得したラヴェンナは、レッジャーナと並ぶ勝ち点で“相対的な”驚きと言える。一方、今季昇格組のグロッセートは、いまだ無敗の勝ち点12で“本当の”サプライズだ。ルカレッリ兄弟率いるリヴォルノも好調だが、スペツィアとのダービーには敗戦。ロレンツォ・ディ・ステファノを擁するトッレス、フォルリ、アタランタU-23も、グイドニアとともにプレーオフ圏内につけている。ペスカーラは波が大きく、ここまで勝ち点8と期待を裏切っている。一方で、3連敗中のペルージャ、そしてここまで4敗を喫しているダニエレ・デ・ロッシ率いるオスティアマーレも失望を与えている。最下位争いでは、ヴィス・ペーザロが壊滅的な状況だ。
C組でも、A組と同じように、ここまでの戦いぶりで誰もを驚かせているチームがある。ヴィンチェンツォ・マイウリ率いるソレントだ。得点力のあるDFリッカルド・カルネルッティを擁し、ここまで5勝1敗。直近ではホームでバーリに敗れたものの、勝ち点15を積み上げている。ロッソネーリはグループ首位に立っており、後を追うのはポテンツァ。厳しい日程にもかかわらず、バーリでの引き分けやサレルノでの敗戦を経ながら好スタートを切った。そしてラステッリのチームも続く。バルレッタとのダービーでの大敗は痛手だったが、立て直して勝ち点13を獲得し、グループ本命と目されるそのチームは首位とわずか2ポイント差につけている。ヴィニシオ・エスピナル率いるカゼルターナも好調だ。昨季はジャーナ・エルミニオをプレーオフに導いて高く評価され、カンパニアでもヤコポ・マンコーニのゴールを武器にその力を示している。同様に、いつものアウダーチェ・チェリニョーラも説得力ある戦いを見せている。ピチェルノ戦と、まさにそのカゼルターナ戦で2度の足踏みはあったが、ステファノ・ヴェッキ率いるインテルU-23は難敵相手に3勝も挙げており、南部のチームとの比較でも苦しんでいないように見える。一方で、もう2つの強豪、サレルニターナとカターニアはやや苦戦。勝ち点はそれぞれ9と7にとどまり、取りこぼしも多い。カジッロとアウテーリの新生フォッジャも期待外れで、開幕節以降勝利がなく、それでいてプレーオフ圏内にいる。また、コゼンツァとクロトーネのカラブリア勢2クラブも同様で、下から2番目と最下位に沈み、クラブ運営の問題にも大きく苦しめられている。
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