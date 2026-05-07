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チケット高騰が批判される中、インファンティーノ会長は200万ドル払った観客に自らホットドッグを届けると約束した。
ワールドカップのチケット転売価格が急騰
インファンティーノ氏は、ワールドカップ決勝チケットに200万ドルを払うファンには自ら食事を届けると冗談を言った。この発言は、米国・メキシコ・カナダで開催される2026年大会の観戦費用高騰にファンが不満を強める中で出た。ニュージャージー州での決勝チケットが転売サイトで1席230万ドル近くで出品され、論争はさらに激化した。
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インファンティーノ氏、200万ドルのワールドカップチケット出品を冗談視
インファンティーノ氏は、決勝戦チケットの転売価格が異常な水準に達しているという報道について言及した。これは、チケット入手の難しさに対するファンからの批判が高まる中で行われた。記者会見ではその数字を軽視し、もし誰かが200万ドルでチケットを買ったなら「個人的にホットドッグとコーラを持って行き、素晴らしい体験をしてもらう」と冗談を飛ばした。
スカイの報道によると、彼は「たとえ転売で200万ドルで出品されていても、それは元の価格ではなく、必ずしも売れるとも限らない」と語った。
「チケットの転売は許可されています」
彼は価格体系全体も擁護し、米国では転売の仕組みが他国と異なる主張した。インファンティーノ氏は「米国では転売が認められているため、チケットを安く売ると、後に高い価格で転売される」と述べた。
「実際、私たちのチケットは高いと言われますが、転売市場では定価の2倍以上で取引されています。グループステージの25％は300ドル未満で購入できます。」
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2026年大会の費用を巡る議論
2026 FIFAワールドカップが迫り、チケット価格を巡る議論が加熱している。公式市場と転売市場の需要動向にも注目が集まる。FIFAは引き続き低価格チケットの提供を推進している。