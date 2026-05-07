彼は価格体系全体も擁護し、米国では転売の仕組みが他国と異なる主張した。インファンティーノ氏は「米国では転売が認められているため、チケットを安く売ると、後に高い価格で転売される」と述べた。

「実際、私たちのチケットは高いと言われますが、転売市場では定価の2倍以上で取引されています。グループステージの25％は300ドル未満で購入できます。」