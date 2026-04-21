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Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

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チェルシーFCにとって100年以上ぶりの出来事だ！ブライトンが「ブルーズ」の苦境を深刻化し、チャンピオンズリーグ出場を夢見る。

プレミアリーグ
ブライトン 対 チェルシー
ブライトン
チェルシー

ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンのチームマネージャー、ファビアン・ヒュルツェラーは、クラブワールドカップ王者チェルシーに敗北を喫し、欧州カップ制覇の夢を抱いた。

「カモメ」は「ブルーズ」を3-0（前半1-0）で下し、6位に浮上。準決勝進出のアストン・ヴィラがヨーロッパリーグ制すれば、この順位でもチャンピオンズリーグ出場権を得る可能性がある。

  • 残り4節でチェルシーはブライトンに2ポイント差の7位。リアム・ローゼニオール監督率いるチームは1912年以来となるリーグ5連敗＆無得点を記録した。BBCは「タイタニック号が沈没した年」と報じた。

    ブライトンの得点は、パスカル・グロスのコーナーキックからフェルディ・カディオグル（3分）、ジャック・ヒンシェルウッド（56分）、途中出場のダニー・ウェルベック（90+1分）が挙げた。54分にはマルク・ククレラが自陣ペナルティエリアでセカンドボールをクリアする際にハンドの疑いがあり、チェルシーがPKを得る可能性もあった。 なお、ブライトンの2-0につながるカウンター前には、ヤンクバ・ミンテのハンドも指摘された。

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    チェルシー、ブライトン戦でコール・パーマーらを欠く

    チェルシーは主将リース・ジェームズやコール・パーマー、ジョアン・ペドロを欠いた。ロゼニオール監督は5バックで臨んだが、チームは萎縮。30分時点でブライトンはシュート7対0、ペナルティエリア内ボール支配15対1と圧倒した。

    ヒュルツェラーはイングランド人監督との10試合で無敗を維持。この記録を上回る11試合無敗は、元ブラジル代表監督スコラーリ（チェルシー）だけだ。

  • チェルシーFCの直近5試合のリーグ戦


    日付

    試合

    結果

    3月14日

    チェルシー対ニューカッスル

    0-1

    3月21日

    エバートン 対 チェルシー

    3-0

    4月12日

    チェルシー対マンチェスター・シティ

    0-3

    4月18日

    チェルシー対マンチェスター・ユナイテッド

    0-1

    4月21日

    ブライトン対チェルシー

    3-0


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