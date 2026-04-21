チェルシーFCにとって100年以上ぶりの出来事だ！ブライトンが「ブルーズ」の苦境を深刻化し、チャンピオンズリーグ出場を夢見る。

残り4節でチェルシーはブライトンに2ポイント差の7位。リアム・ローゼニオール監督率いるチームは1912年以来となるリーグ5連敗＆無得点を記録した。BBCは「タイタニック号が沈没した年」と報じた。

ブライトンの得点は、パスカル・グロスのコーナーキックからフェルディ・カディオグル（3分）、ジャック・ヒンシェルウッド（56分）、途中出場のダニー・ウェルベック（90+1分）が挙げた。54分にはマルク・ククレラが自陣ペナルティエリアでセカンドボールをクリアする際にハンドの疑いがあり、チェルシーがPKを得る可能性もあった。 なお、ブライトンの2-0につながるカウンター前には、ヤンクバ・ミンテのハンドも指摘された。