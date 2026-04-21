「カモメ」は「ブルーズ」を3-0（前半1-0）で下し、6位に浮上。準決勝進出のアストン・ヴィラがヨーロッパリーグ制すれば、この順位でもチャンピオンズリーグ出場権を得る可能性がある。
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チェルシーFCにとって100年以上ぶりの出来事だ！ブライトンが「ブルーズ」の苦境を深刻化し、チャンピオンズリーグ出場を夢見る。
残り4節でチェルシーはブライトンに2ポイント差の7位。リアム・ローゼニオール監督率いるチームは1912年以来となるリーグ5連敗＆無得点を記録した。BBCは「タイタニック号が沈没した年」と報じた。
ブライトンの得点は、パスカル・グロスのコーナーキックからフェルディ・カディオグル（3分）、ジャック・ヒンシェルウッド（56分）、途中出場のダニー・ウェルベック（90+1分）が挙げた。54分にはマルク・ククレラが自陣ペナルティエリアでセカンドボールをクリアする際にハンドの疑いがあり、チェルシーがPKを得る可能性もあった。 なお、ブライトンの2-0につながるカウンター前には、ヤンクバ・ミンテのハンドも指摘された。
- AFP
チェルシー、ブライトン戦でコール・パーマーらを欠く
チェルシーは主将リース・ジェームズやコール・パーマー、ジョアン・ペドロを欠いた。ロゼニオール監督は5バックで臨んだが、チームは萎縮。30分時点でブライトンはシュート7対0、ペナルティエリア内ボール支配15対1と圧倒した。
ヒュルツェラーはイングランド人監督との10試合で無敗を維持。この記録を上回る11試合無敗は、元ブラジル代表監督スコラーリ（チェルシー）だけだ。
チェルシーFCの直近5試合のリーグ戦
日付
試合
結果
3月14日
チェルシー対ニューカッスル
0-1
3月21日
エバートン 対 チェルシー
3-0
4月12日
チェルシー対マンチェスター・シティ
0-3
4月18日
チェルシー対マンチェスター・ユナイテッド
0-1
4月21日
ブライトン対チェルシー
3-0