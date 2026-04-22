チェルシーFCが大混乱！マルク・ククレラの理容師が内部情報を漏らした。

「パーマーとジョアン・ペドロは負傷している。皆さんへの独占ニュースだ」と、このスペイン人選手の美容師がXに投稿した。投稿には、ククレラがワイルドな髪型で髪を切る写真も添えられていた。このアカウントはその後削除された。

この情報は事実だった。2人ともブライトン戦を欠場した。

この敗戦でチェルシーの内部は不和が表面化し、リアム・ローゼニオールは怒りを露わにした。「これまで選手たちを擁護してきたが、今回のパフォーマンスは擁護できない」とチームマネージャーは語った。チェルシーが5連敗で得点を奪えなかったのは1912年11月以来のことだった。