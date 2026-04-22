ディフェンダーのマルク・ククレラの理髪師が、火曜日のブライトン戦（0-3）直前にチーム内部の情報を漏らした。英紙『ザ・サン』が報じた。
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チェルシーFCが大混乱！マルク・ククレラの理容師が内部情報を漏らした。
「パーマーとジョアン・ペドロは負傷している。皆さんへの独占ニュースだ」と、このスペイン人選手の美容師がXに投稿した。投稿には、ククレラがワイルドな髪型で髪を切る写真も添えられていた。このアカウントはその後削除された。
この情報は事実だった。2人ともブライトン戦を欠場した。
この敗戦でチェルシーの内部は不和が表面化し、リアム・ローゼニオールは怒りを露わにした。「これまで選手たちを擁護してきたが、今回のパフォーマンスは擁護できない」とチームマネージャーは語った。チェルシーが5連敗で得点を奪えなかったのは1912年11月以来のことだった。
チェルシーは直近9試合でわずか5ポイントしか獲得できなかった
「怒りで頭が真っ白だ。早急な改善が必要だ。プロとしての姿勢は微塵も感じられなかった」とローゼニオールは続けた。チェルシーが最初のシュートを放ったのは41分だった。ハーフタイム時点でのxGは0.04だった。
「我々の姿勢は完全に間違っていた。試合直後で感情的だが、あれは絶対に許容できない」とロゼニオールは語った。
チェルシーは直近9試合で5ポイントしか獲得できておらず、一時7位に転落。欧州カップ戦出場権も危うい。