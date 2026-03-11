Getty Images Sport
翻訳者：
チェルシー、PSG戦での「危険な」戦略が裏目に出る ウェズリー・フォファナ「ミスが多すぎた」と敗戦を悔やむ
フォファナ、パリでの守備崩壊を嘆く
フランスの放送局カナルプラスとのインタビューで、フランス代表センターバックは、試合終了15分前にホームチームに完全に試合を支配される原因となった深刻な守備のミスを率直に認めた。
「このレベルでは、こうしたミスを犯す権利はない」とフォファナは認めた。「我々は重大なミスを犯している。終盤にプレスをかけた結果、5点目を失った。ミスが多すぎたが、彼らはそれを確実に罰した。パリは偉大なチームだ」大差での敗戦にもかかわらず、選手たちはリアム・ロゼニオール監督の攻撃的な戦術に完全にコミットし続けていると彼は強調した。
- Getty Images Sport
バックからのプレーへのこだわり
フォファナは、明らかな危険性にもかかわらず、戦術的アプローチにおいてチームが結束していると付け加えた。「我々は隠れない。ボールを前線へ出す際に多くのリスクを取る。全員がこのプレースタイルに合意している」と彼は述べた。しかしこのハイリスク戦略は、試合が2-2で拮抗していた74分に劇的に裏目に出た。
試合を通じてショートパスを配るよう指示されていたGKフィリップ・ヨルゲンセンが危険なボールをインターセプトされ、ヴィティーニャに空いたゴールへループシュートを決められ3-2とされた。この致命的な瞬間から、流れは完全に相手へと傾いた。プレミアリーグのクラブは第2戦で途方もない課題に直面するが、フォファナはなおも強気の姿勢を崩さない。「まだ終わっていない。ホームで3点を奪えばいい。 失うものは何もない」
クヴァラツヘリアは代役として活躍している
試合終盤は最終的にクビチャ・クヴァラツヘリアの独壇場となった。ルイス・エンリケ監督の信頼に応えるかのように、終了10分前までに2本の決定的なシュートを決めて試合を締めくくった。ジョージア人攻撃手は途中出場すると、激しい攻防が続いていた試合を瞬く間に一方的な展開へと変えた。アウェーチームの守備陣形が激しいプレッシャーで崩壊する隙を突いたのだ。
試合を決めた自身の活躍を振り返り、クヴァラツケリアは記者団にこう語った。「チームに貢献でき、強豪チェルシーに勝利できて嬉しい」。終盤の疲労説については「PSGはそういうチームではない。今夜、我々が何だってできることを示した」と一蹴した。
- AFP
チェルシーにとって重要な一週間が待っている
ローゼニオール監督はチェルシーのシーズンを救うという途方もない課題に直面している。スタンフォード・ブリッジでのPSG戦において3点差を逆転するには戦術的な完璧さが求められるが、このチャンピオンズリーグの危機は激しい国内リーグ戦とも絡み合っている。
29試合を終えた時点で、ブルーズは48ポイントでプレミアリーグ5位。リヴァプールと同ポイントながら、アストン・ヴィラとマンチェスター・ユナイテッドには3ポイント差をつけられている。欧州決戦を前に、チェルシーは今週土曜のニューカッスル・ユナイテッド戦で勝利を収めねばならず、もはや失敗の余地は一切ない。
広告