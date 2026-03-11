チェルシー、PSG戦での「危険な」戦略が裏目に出る　ウェズリー・フォファナ「ミスが多すぎた」と敗戦を悔やむ

フランスの放送局カナルプラスとのインタビューで、フランス代表センターバックは、試合終了15分前にホームチームに完全に試合を支配される原因となった深刻な守備のミスを率直に認めた。

「このレベルでは、こうしたミスを犯す権利はない」とフォファナは認めた。「我々は重大なミスを犯している。終盤にプレスをかけた結果、5点目を失った。ミスが多すぎたが、彼らはそれを確実に罰した。パリは偉大なチームだ」大差での敗戦にもかかわらず、選手たちはリアム・ロゼニオール監督の攻撃的な戦術に完全にコミットし続けていると彼は強調した。