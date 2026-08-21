AFP
翻訳者：
チェルシー、FWジョアン・ペドロに高額の新たな長期契約を用意へ
チェルシー、ストライカーの条件を改善
『BBCスポーツ』によると、チェルシーはペドロに対し、2年間の延長オプション付きで2032年までの高額な新契約を提示する見込みだ。スタンフォード・ブリッジ首脳陣は、この24歳のブラジル代表FWに対し、ブライトンからの6000万ポンドでの移籍からわずか1年で、給与を引き上げる動きに素早く踏み切った。この決断は、夏の移籍市場を通じて好調のストライカーを追ってきたバルセロナをけん制する狙いもある。
- Getty Images Sport
インセンティブの構造が契約延長を後押しする
同メディアの続報によると、改善された条件は、際立った活躍を見せた選手をより高い給与帯へ迅速に引き上げるチェルシーの体系的な賃金モデルに、そのまま合致するという。チェルシーはまさにその方針を採用し、コール・パーマーとニコラス・ジャクソンを長期契約でつなぎ止めた。クラブ幹部は今後、他の中核選手たちとの新条件交渉に注力する見通しで、移籍市場閉幕後はリーバイ・コルウィルとエステバオ・ウィリアンが次の対象となる。
ストライカーが背番号9を主張
ペドロは、輝かしいデビューイヤーを通じてクラブの攻撃の軸としての地位を確立し、チェルシーのFWとしてはジエゴ・コスタ以来初めて、1シーズンでPKを除く20ゴールを記録した。その得点力あふれる数字は、加入直後に昨夏のクラブ・ワールドカップ制覇で3ゴールを挙げて即座にインパクトを残したことに続くものであり、さらに新シーズン開幕前のプレシーズン親善試合7試合でも8得点を加えた。その決定力の高いパフォーマンスにより、本人は憧れの背番号9を託されることになり、リアム・デラップがその座を譲った。そして現在、ノッティンガム・フォレストとリーズ・ユナイテッドが5000万ポンド規模の関心を示している。
- Crystal Pix
ロンドン・ダービーが切れ味を試す
この南米出身のFWは、月曜夜にクレイヴン・コテージで行われるフラムとのプレミアリーグ開幕戦で、チェルシーの攻撃陣をけん引することになりそうだ。今夏に加入したダニー・ウェルベックとエマニュエル・エメハは、過密日程が続くシーズンを通してベンチから力強いカバーと層の厚さをもたらす。象徴的な存在であるこのFWにとっては、すぐに得点感覚を取り戻すことが重要となる。昨季の失望の10位フィニッシュを受け、西ロンドンのクラブは本格的な優勝争いに挑むべく、序盤から強いメッセージを打ち出そうとしている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。