チェルシー、FWジョアン・ペドロに高額の新たな長期契約を用意へ

ペドロは、輝かしいデビューイヤーを通じてクラブの攻撃の軸としての地位を確立し、チェルシーのFWとしてはジエゴ・コスタ以来初めて、1シーズンでPKを除く20ゴールを記録した。その得点力あふれる数字は、加入直後に昨夏のクラブ・ワールドカップ制覇で3ゴールを挙げて即座にインパクトを残したことに続くものであり、さらに新シーズン開幕前のプレシーズン親善試合7試合でも8得点を加えた。その決定力の高いパフォーマンスにより、本人は憧れの背番号9を託されることになり、リアム・デラップがその座を譲った。そして現在、ノッティンガム・フォレストとリーズ・ユナイテッドが5000万ポンド規模の関心を示している。