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チェルシー、ASモナコが7000万ユーロを要求する中、ラミネ・カマラ獲得に厳格な条件を設定
チェルシーの厳格な移籍最後通告
チェルシーはモナコのカマラ獲得を諦めていないが、今後の移籍に向けて厳しい最後通告を突きつけている。ロンドンのクラブは、このMFに対してフランスのクラブが新たに設定した7000万ユーロ（5900万ポンド）の評価額を受け入れることを拒否している。
チェルシーは、このセネガル代表を巡る期限最終日の劇的な移籍が直近の夏の移籍市場で破談となった。両クラブは以前に5500万ユーロ（4600万ポンド）で合意していたにもかかわらず、モナコは土壇場で劇的にこの移籍を取りやめた。
- AFP
巨額の資金面での障壁
モナコがカマラの要求額を積極的に7000万ユーロへ引き上げる決定を下したことで、今後のいかなる交渉にとっても大きな障壁が生まれている。チェルシー首脳陣は過大な支払いを避ける構えを崩しておらず、7000万ユーロという移籍金はこの選手の本来の市場価値を大幅に上回るものだと感じている。しかし、『TEAMtalk』によれば、シャビ・アロンソがこのMFを高く評価しているとされることから、チェルシーは今季も22歳の成長を引き続き注視していく可能性が高いという。
アロンソによる進行中の中盤再建
アロンソは、自身が理想とする陣容の構築を進める中で、チェルシーの中盤の選択肢刷新をさらに続けることに意欲を見せている。クラブはすでにこの夏、中盤強化に動き、ストラスブールからアルゼンチンの才能バレンティン・バルコを獲得している。
カマラのようなダイナミックなタイプを加えれば、アロンソが発展させているシステムにさらなる活力と戦術的柔軟性をもたらすことになる。22歳の同選手はフランス1部で一貫してその価値を証明しており、イングランド移籍失敗という痛烈な失望を味わった後も、高い基準を維持し続けている。
ただ、チェルシーも彼の急成長を追っているクラブが自分たちだけではないことを十分に認識している。メスで活躍した同選手は安定したパフォーマンスを続けており、その名は複数の欧州トップクラブのスカウトリストで高い位置を保っている。
- AFP
熾烈なプレミアリーグの戦い
今後数カ月で、カマラ獲得を巡る争奪戦が激化する可能性は十分にある。リヴァプール、ニューカッスル・ユナイテッド、ブライトン、クリスタル・パレスはいずれも、フランスでプレーするこのセネガル代表の成長ぶりを注視していると報じられている。
チェルシーが7000万ユーロの要求額支払いを断固として拒む姿勢を崩さなければ、プレミアリーグのライバルのいずれかが一気に動き、この取引を横取りする余地が生まれるかもしれない。モナコは今後の移籍市場を前に、この貴重な戦力を巡って重要な決断を迫られることになる。
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