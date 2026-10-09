アロンソは、自身が理想とする陣容の構築を進める中で、チェルシーの中盤の選択肢刷新をさらに続けることに意欲を見せている。クラブはすでにこの夏、中盤強化に動き、ストラスブールからアルゼンチンの才能バレンティン・バルコを獲得している。

カマラのようなダイナミックなタイプを加えれば、アロンソが発展させているシステムにさらなる活力と戦術的柔軟性をもたらすことになる。22歳の同選手はフランス1部で一貫してその価値を証明しており、イングランド移籍失敗という痛烈な失望を味わった後も、高い基準を維持し続けている。

ただ、チェルシーも彼の急成長を追っているクラブが自分たちだけではないことを十分に認識している。メスで活躍した同選手は安定したパフォーマンスを続けており、その名は複数の欧州トップクラブのスカウトリストで高い位置を保っている。