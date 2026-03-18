この反応は瞬く間に拡散した。チャンピオンズリーグのPSG戦（スタンフォード・ブリッジでの第2戦）でチェルシーが惨敗を喫した際、リアム・ローゼニオールが示した荒唐無稽な采配が、SNS上で話題を呼んでいる
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チェルシー、8-2とリードされている最中にロゼニオールが選手たちにメモを渡す：その反応がSNSで話題に
実際、ストラスブールの元監督は、途中出場したアレハンドロ・ガルナチョに指示が書かれたメモを渡すことを決めた。そのメモはチェルシーの選手たちの手を経て、ディフェンダーのアデラビオヨに届いた。問題は、これが84分、スコアが0-3、フランス勢の得失点差が2-8という状況で、試合の行方がほぼ決着した時点で行われたことだ。
ブルーズの選手たちの顔には、予想外の驚きが浮かんでいる。チェルシーは試合を通じて全く歯が立たず、スコアが8対2とフランスチームに大きくリードされた後も、監督は戦術を変更せず、元マンチェスター・ユナイテッドの選手に戦術的な指示が書かれたメモを渡したが、誰もその内容を理解できなかったようだ。
ファンたちも、この決定的な局面での監督の行動に首をかしげた。選手たちは皆、紙に書かれた指示を読みながら、信じられないという表情を浮かべていた。全面的な危機的状況の中、監督は全く時宜に合わない戦術的な助言に没頭することを選んだのだ。
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