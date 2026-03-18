チェルシー、8-2とリードされている最中にロゼニオールが選手たちにメモを渡す：その反応がSNSで話題に

ブルーズの選手たちの顔には、予想外の驚きが浮かんでいる。チェルシーは試合を通じて全く歯が立たず、スコアが8対2とフランスチームに大きくリードされた後も、監督は戦術を変更せず、元マンチェスター・ユナイテッドの選手に戦術的な指示が書かれたメモを渡したが、誰もその内容を理解できなかったようだ。







