チェルシー、ロベルト・サンチェスへの懸念が続く中、クラブのレジェンドがサプライズ移籍を促す
トラフォード、スタンフォード・ブリッジ移籍の噂
チェルシーのレジェンド、コールが古巣にマンチェスター・シティのGKジェームズ・トラフォード獲得を呼びかけた。この提案は、サンチェスがスタンフォード・ブリッジでの将来を懸けた戦いに直面している状況下で行われた。クラブの不動の正GKとしての地位が脅かされているのだ。
リアム・ロゼニオール監督は、特にアーセナル戦（1-2敗戦）での不振を含め、不安定なパフォーマンスが続いたスペイン人選手を最近ベンチに回す選択をした。この戦術変更は、現在のチームにタイトル争いのライバルが求める水準に匹敵するシュートストッパーがいるのかという、より広範な議論を巻き起こしている。
コールはゴールキーパーに最高水準を要求する
パディ・パワーとのインタビューで、コールはチェルシーがリバプール、シティ、アーセナルといったチームとタイトルを争うためには、トップクラスのゴールキーパーを獲得すべきだと主張した。 「ロベルト・サンチェスに関しては難しい。時折良いパフォーマンスを見せているからだ」とコールは指摘。「先日も先発から外れて（フィリップ）ヨルゲンセンが起用された。つまりリアム・ローゼニアー監督は『ナンバーワンは決まっていない』と言いながらも、実際には決めていないように見える。それが彼の采配の仕方だ」
元イングランド代表選手はさらに、エティハド・スタジアムでジャンルイジ・ドンナルンマとのポジション争いに苦しむトラフォードの獲得をチェルシーが検討すべきだと示唆した。「ジェームズ・トラフォードのようなゴールキーパーが獲得可能となれば、チェルシーは動くべきだ。サンチェスは成長しているが、まだ次のレベルがあると思う」 チェルシーが飛躍し、チャンピオンズリーグを争い、アーセナルやマンチェスター・シティといった世界トップクラスと競えるまでに、そのレベルに到達できるだろうか？リヴァプールにはアリソン、マンチェスター・シティにはドンナルンマ、アーセナルにはダビド・ラヤがいる。チェルシーに必要なのはそのレベルのゴールキーパーだ。サンチェスはそのレベルに到達できるかもしれないが、果たして十分な速さで到達できるだろうか？」
ローゼニアーはゴールキーパーのローテーションを採用する
アストン・ヴィラ戦での4-1勝利に向けサンチェスを外した決断は、ロゼニオールの「適材適所」という哲学を浮き彫りにした。スペイン人選手がポジションを失ったことに「非常に落胆した」と報じられる一方、監督は舞台裏で見せたプロ意識を称賛している。
「ロブには本当に正直に話した」とロゼニオールは説明した。「出場できなかったことに彼は本当に落胆していた。それはゴールキーパーであれフィールドプレーヤーであれ、全ての選手に求める反応だ。しかしロブがトレーニングで示した姿勢、ウォーミングアップやロッカールームでフィリップを支えた様子は素晴らしかった」
一貫性を求めて
ヴィラに圧勝した後、チェルシーは、それぞれ 4 位と 3 位のヴィラとマンチェスター・ユナイテッドとの差を 3 ポイントに縮めることに成功しました。
この好結果は、土曜日に開催される FA カップ 5 回戦でチャンピオンシップのレックサムと対戦し、週半ばにはチャンピオンズリーグのラウンド 16 1st レグでパリ・サンジェルマンと対戦するロゼニオール監督にとって、貴重な財産となるだろう。サンチェスは、これらの重要な試合で、自分がチェルシーのナンバーワンゴールキーパーであるにふさわしいことを監督に証明したいと強く願っているだろう。
