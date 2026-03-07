チェルシー、ロベルト・サンチェスへの懸念が続く中、クラブのレジェンドがサプライズ移籍を促す

アストン・ヴィラ戦での4-1勝利に向けサンチェスを外した決断は、ロゼニオールの「適材適所」という哲学を浮き彫りにした。スペイン人選手がポジションを失ったことに「非常に落胆した」と報じられる一方、監督は舞台裏で見せたプロ意識を称賛している。

「ロブには本当に正直に話した」とロゼニオールは説明した。「出場できなかったことに彼は本当に落胆していた。それはゴールキーパーであれフィールドプレーヤーであれ、全ての選手に求める反応だ。しかしロブがトレーニングで示した姿勢、ウォーミングアップやロッカールームでフィリップを支えた様子は素晴らしかった」