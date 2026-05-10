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Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

チェルシー、レアル・マドリード、マンチェスター・ユナイテッドは依然として去就未定。アンドニ・イラオラは「急ぐ必要はない」とコメント。一方、ボーンマスはチャンピオンズリーグ出場という“別れの贈り物”を期待している。

アンドニ・イラオラ
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レアル・マドリー
マンチェスター・ユナイテッド
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アンドニ・イラオラ監督は、自身の去就について慎重に言及し、チェルシーやレアル・マドリード、マンチェスター・ユナイテッドなどの名門が注目している。退任が迫っても、新天地へ急ぐつもりはないと強調し、ボーンマスの欧州出場権獲得に集中している。

  • ボーンマス戦最終節に注力

    イラオラは去就について沈黙を保っている。 チェルシー、レアル・マドリード、クリスタル・パレスが去就を注視。マンチェスター・ユナイテッド監督就任の噂も。 ボーンマスはプレミアリーグ6位（55点）。36試合で13勝16分け。4位リヴァプールと5位ヴィラを追走し、CL出場圏の5位以内を目指す。 5位ヴィラがEL制覇なら6位でもOKだ。土曜のフラム戦を1-0で制し、将来を問われたイラオラ監督は「急がない。今はシーズン終盤で結果を出すことに集中している」と語った。

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    マンチェスター・ユナイテッドとのつながり

    報道によると、マンチェスター・ユナイテッドはマイケル・キャリックが正式監督に就任しない場合、イラオラを最有力候補とする。キャリックはルーベン・アモリムの退任後、1月に暫定監督に就任し、チームをチャンピオンズリーグ出場権獲得へ導いた。その手腕は高く評価されているが、INEOSスポーツ部門は依然として他の選択肢も検討している。

  • バイタリティ・スタジアムからの撤退に関する状況の明確化

    イラオラは今シーズン限りでボーンマスを退任する。後任にはマルコ・ローズが就任するとクラブが発表した。イラオラは「退任の決断は難しかったが、決まれば安堵した。この変化を前向きに活用でき、チーム状態も良好だ。全員が状況を理解し、関係もクリーンで誠実だ。来季はローズが監督となり、全員が前を向いている」と語った。 「よし、こうなるんだ。来シーズンはマルコ・ローズが監督になる。誰もが状況を理解している。我々は良い位置にいて、これを前向きに活用できる」

  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    最終決定を待つばかりだ

    シーズン終盤を迎え、監督交代はさらに活発化しそうだ。ユナイテッドはスペイン人監督を獲得するか、キャリックを留任させるか難しい判断を迫られている。イラオラの次なる舞台がマンチェスター、ロンドン、マドリードのどこであれ、当面の目標はチェリーズ（ボーンマス）を欧州大会で歴史的成果へ導くことだ。