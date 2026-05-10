チェルシー、レアル・マドリード、マンチェスター・ユナイテッドは依然として去就未定。アンドニ・イラオラは「急ぐ必要はない」とコメント。一方、ボーンマスはチャンピオンズリーグ出場という“別れの贈り物”を期待している。

イラオラは今シーズン限りでボーンマスを退任する。後任にはマルコ・ローズが就任するとクラブが発表した。イラオラは「退任の決断は難しかったが、決まれば安堵した。この変化を前向きに活用でき、チーム状態も良好だ。全員が状況を理解し、関係もクリーンで誠実だ。来季はローズが監督となり、全員が前を向いている」と語った。 「よし、こうなるんだ。来シーズンはマルコ・ローズが監督になる。誰もが状況を理解している。我々は良い位置にいて、これを前向きに活用できる」