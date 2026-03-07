Getty Images Sport
チェルシー＆ライオンセス所属のローレン・ジェームズは、自身が「非常に誤解されている」と主張。その理由は「内気さ」が「傲慢さ」と誤解されているためだという。
彼女のキャラクターに対する認識への挑戦
チェルシーとイングランド代表のスター選手は、ピッチ内外での自身の態度に関する頻繁な誤解について言及した。24歳のジェームズは女子サッカー界で最も認知度の高い選手の一人となったが、彼女自身、内向的な性格が個人的に知らない人々によって誤解されがちだと認めている。
彼女は、試合に対する冷静な姿勢が情熱の欠如と混同されがちだと考えている。2023年ワールドカップでの躍進以来、厳しい監視にさらされてきたこのフォワードは、トップレベルサッカーのプレッシャーを乗り越えつつ、自分自身に忠実であり続けることに注力している。
世間の監視との闘い
彼女の驚異的な才能、大舞台での輝き、そして同様に才能ある弟リースは、必然的に人々の関心と厳しい視線を集める。しかしジェームズはその注目を好まず、無関心だと不当に非難されていると感じている。
「私は非常に誤解されている」とジェームズはタイムズ紙のインタビューで語った。「私はとても気楽な性格なので、時々気にしていないように見えるかもしれないが、実はとても気にかけている。それが私のありのままの姿だ」
このフォワード選手は、名声の高みにはしばしば不当な個人批判が伴うことを認めた。「時には素晴らしいこともあります。でも他の時には、私という人間について、私を知らない人からの批判がたくさんあるんです」と彼女は付け加えた。
ジェームズは自身の率直な姿勢が、内向的な他のアスリートが自分らしくいられる助けになることを願っている。「サッカーをする他の女の子たち、特に似たような性格の女の子たちにインスピレーションを与えられたら」と彼女は語った。「彼女たちも気楽で、内向的で、誰とでも話すのが好きじゃない。 時にそれは傲慢に映るかもしれないけれど、実際は相手がどれほど内気か理解されていないだけ。話さなくても大丈夫。誰とでも話したくない気持ち、私はよく分かる。常に心がけるべきは自分らしくいること。結局のところ、大切なのは自分の幸せだから」
負傷を克服する
ピッチ外では控えめな存在感ながら、ジェームズは足、ふくらはぎ、ハムストリングの相次ぐ故障からの復帰を目指すピッチ上では驚くほど野心的だ。
「リズムを取り戻し、最高の状態に戻ろうとしているところです」とジェームズは付け加えた。「小さな怪我を何度も繰り返すと、再び自分の体を信頼して特定の動作——急激な加速や相手選手を抜き去る動きなど——ができるようになるまで時間がかかるんです」と彼女は続けた。「たとえ体が問題なくても、戦っているような感覚です。ようやく本来の自分らしさを取り戻しつつあり、この状態をさらに高めていけることを願っています」
ブルーズと共にトロフィーを追う
チェルシーは現在、WSL優勝争いにおいて苦戦を強いられており、16試合で33ポイントを獲得して3位につけている。2位のマンチェスター・ユナイテッドに1ポイント差、首位マンチェスター・シティには9ポイント差をつけられている。しかし、3月18日のブライトン戦に先立ち、今週末には女子リーグカップ決勝でユナイテッドと対戦する。ジェームズはイングランド代表に招集されており、土曜日のアイスランド戦に出場する可能性がある。
