チェルシー＆ライオンセス所属のローレン・ジェームズは、自身が「非常に誤解されている」と主張。その理由は「内気さ」が「傲慢さ」と誤解されているためだという。

彼女の驚異的な才能、大舞台での輝き、そして同様に才能ある弟リースは、必然的に人々の関心と厳しい視線を集める。しかしジェームズはその注目を好まず、無関心だと不当に非難されていると感じている。

「私は非常に誤解されている」とジェームズはタイムズ紙のインタビューで語った。「私はとても気楽な性格なので、時々気にしていないように見えるかもしれないが、実はとても気にかけている。それが私のありのままの姿だ」

このフォワード選手は、名声の高みにはしばしば不当な個人批判が伴うことを認めた。「時には素晴らしいこともあります。でも他の時には、私という人間について、私を知らない人からの批判がたくさんあるんです」と彼女は付け加えた。

ジェームズは自身の率直な姿勢が、内向的な他のアスリートが自分らしくいられる助けになることを願っている。「サッカーをする他の女の子たち、特に似たような性格の女の子たちにインスピレーションを与えられたら」と彼女は語った。「彼女たちも気楽で、内向的で、誰とでも話すのが好きじゃない。 時にそれは傲慢に映るかもしれないけれど、実際は相手がどれほど内気か理解されていないだけ。話さなくても大丈夫。誰とでも話したくない気持ち、私はよく分かる。常に心がけるべきは自分らしくいること。結局のところ、大切なのは自分の幸せだから」