モナコは今夏の移籍市場の早い段階で、カマラに対するチェルシーからの過去2度のオファーを拒否していた。だが、モナコが放出移籍を成立させる必要があることが明確になると、状況はこの日になって急速に変化した。スタンフォード・ブリッジ関係者は当初、市場に好機が訪れない限り、チェルシーはフェルナンデスの代役を獲得しないとみていた。

チェルシーは一時、マヌ・コネの獲得を検討したが、ローマが移籍を阻止した。バログンのエバートン移籍が破談になったことで、まさにその好機が生まれ、チェルシーは素早く動いてカマラとの迅速な合意を成立させた。モナコは固定4700万ポンドの移籍金を受け入れ、移籍実現への道が開かれた。