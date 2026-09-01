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チェルシー、モナコMFラミン・カマラの獲得で移籍最終日に土壇場合意 エンソ・フェルナンデスの後釜に
チェルシー、モナコのMF獲得で土壇場合意へ
カマラは現在、期限最終日の遅い時間帯に完了するチェルシー移籍を前にメディカルチェックを受けている。『Standard Sport』によると、チェルシーはモナコのこのMFを獲得するため、4700万ポンドの契約で合意に達した。
チェルシーは今日、エンソ・フェルナンデスを固定移籍金1億2500万ポンドという記録破りの金額でマンチェスター・シティに売却することで合意したことを受け、カマラ獲得に向けた動きを加速させた。モナコは当初、カマラにより高額な移籍金を求めていたが、フォラリン・バログンのエバートン移籍に問題が生じたことで要求額を引き下げた。バログンはメディカルチェックに不合格となり、その結果、モナコはフランスの期限前に資金を確保するため、チェルシーと減額された金額で交渉せざるを得なくなった。
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エヴァートン移籍の破談を受け、モナコが要求額を引き下げる
モナコは今夏の移籍市場の早い段階で、カマラに対するチェルシーからの過去2度のオファーを拒否していた。だが、モナコが放出移籍を成立させる必要があることが明確になると、状況はこの日になって急速に変化した。スタンフォード・ブリッジ関係者は当初、市場に好機が訪れない限り、チェルシーはフェルナンデスの代役を獲得しないとみていた。
チェルシーは一時、マヌ・コネの獲得を検討したが、ローマが移籍を阻止した。バログンのエバートン移籍が破談になったことで、まさにその好機が生まれ、チェルシーは素早く動いてカマラとの迅速な合意を成立させた。モナコは固定4700万ポンドの移籍金を受け入れ、移籍実現への道が開かれた。
フェルナンデス退団がスタンフォード・ブリッジへの土壇場での加入資金に
カマラ移籍の引き金となったのは、フェルナンデスの1億2500万ポンドという大型売却だった。チェルシーとマンチェスター・シティは、夏の間じゅう続いた交渉の末に、きょう合意へ達した。チェルシーは当初、マンチェスター・シティからの1億400万ポンドのオファーを拒否し、保証された固定移籍金を求めていた。
その後、チェルシーは次のアプローチも断って1億3500万ポンドを要求。するとマンチェスター・シティは最終的に1億2500万ポンドを提示し、ロンドンのクラブがこれを受け入れた。この資金注入によって、チェルシーはカマラとの6年契約を締結することが可能となった。この契約には、さらに12カ月延長するオプションも含まれている。カマラは2024年からモナコのキープレーヤーであり、75試合で6得点を記録している。
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カマラがロンドン到着とプレミアリーグデビューへ準備整える
カマラは移籍手続きを正式に完了させるため、水曜日にロンドンへ到着する見込みだ。期限までにすべての書類手続きが完了し、メディカルチェックを通過すれば、カマラはただちにチェルシーのチームに合流することになる。
チェルシーは、ブライトンに対する直近の勝利で得た勢いをさらに強めていく中で、この若いMFがプレミアリーグに素早く順応することを期待している。
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