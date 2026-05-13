左利きのトップDFは極めて稀だ。それが若きクーリバリが今シーズン大きな注目を集める理由だろう。ヴェルダー・ブレーメンが降格争いに苦しむ中でも、彼は年齢を感じさせない冷静さとパス、読みを示した。
チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、パリ・サンジェルマンが獲得に興味を示しているとされるが、まだ具体的な交渉段階ではない。シーズン終盤を迎え、より現実的な選択肢も複数浮上している。
以下、Voetbalzoneが、来夏の移籍市場で注目の選手となる彼について、知っておくべき情報をまとめる。
左利きのトップDFは極めて稀だ。それが若きクーリバリが今シーズン大きな注目を集める理由だろう。ヴェルダー・ブレーメンが降格争いに苦しむ中でも、彼は年齢を感じさせない冷静さとパス、読みを示した。
チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、パリ・サンジェルマンが獲得に興味を示しているとされるが、まだ具体的な交渉段階ではない。シーズン終盤を迎え、より現実的な選択肢も複数浮上している。
以下、Voetbalzoneが、来夏の移籍市場で注目の選手となる彼について、知っておくべき情報をまとめる。
コートジボワール系のクーリバリは2007年5月、ブレーメン近郊の北部都市オルデンブルクで生まれた。2016年にハンブルクのバーンベック・ウーレンホルストでプロキャリアをスタートさせ、2年後にHSVのユースに移籍した。
6年間在籍し、DFとして頭角を現した。16歳ですでにU-19チームで年上の選手と対戦している。
高い評価を得ていたが、2024年に故郷に近いヴェルダー・ブレーメンへ移籍。契約満了に伴うもので、HSVの慰留や欧州クラブからの関心もあった。
加入時、ユース部門ディレクターのビョルン・シーレンベックは「彼は身体能力が高く、驚くほど速く、センターバックでも守備的ミッドフィールダーでも才能を発揮する」と絶賛した。当時すでにドイツU-17代表にも選ばれていた。
2023/24シーズンのクーリバルの活躍が大きな注目を集めた。彼はU-17とU-19でプレーし、HSV U-17では主将を務めた。 2023年8月、守備的MFとしてヴィクトリア・ベルリン戦でハットトリックを達成。これを皮切りに急成長を遂げた。
出場機会を待つ間も努力を続け、2024/25シーズンにはU-19の柱に成長。準決勝で得点し、18歳の誕生日にU-19ドイツカップ制覇に貢献した。 その活躍が評価されトップチーム練習に参加し、2025年3月のVfLヴォルフスブルク戦でメンバー入りしたが出場は叶わなかった。
その夏、初のプロ契約を締結。プレシーズンで存在感を示し、開幕のアイントラハト・フランクフルト戦（大敗）で途中出場デビューした。 DFの負傷が重なり、彼はバイエル・レバークーゼン戦で先発デビュー。94分、クロスバーに跳ね返ったボールをボレーで叩き込み、劇的な同点弾をマークした。忘れられない瞬間だった。
それ以来、クーリバリは前進し続けている。冷静さと巧みなボールさばきで「ディ・グルン・ヴァイセン」の定位置を確保し、2025/2026シーズンでは出場停止と負傷を除きブンデスリーガ全試合に出場している。 国際舞台ではU-21ドイツ代表デビューも果たした。
しかしチームは11月から2月まで3か月間勝利がなく、ホルスト・シュテフェン監督が退任。辛うじて降格を免れた。 その最中、VfBシュトゥットガルト戦で大敗した際には2枚のイエローカードを受け、さらにハムストリングの負傷で1ヶ月離脱した。
それでも彼は守備陣で存在感を示し続けた。後任のダニエル・ティウネ監督の下、重要な時期に復帰し、チームの回復を支えた。現在、ヴェルダーはヴォルフスブルクに6ポイント差をつけ、ハイデンハイム、ザンクト・パウリと降格圏を争っている。
クーリバリには現代のトップディフェンダーへ成長する素質がある。 冷静な判断力で、ビルドアップ時にショートパスを繋いでも、左足で鋭いロングパスを蹴っても、落ち着いてプレーする。パス先がないときは、自ら前線へ運ぶことも厭わない。
190cmの身長を生かし空中戦で優位に立つだけでなく、地上でも高いパフォーマンスを示す。今シーズンすでにブンデスリーガで173回のタックルを成功させ、長い脚で地面に飛び込み、広いリーチを活かす。 ポジショニングの良さとブロックセンスも光る。長身ながら動きは軽く、2025/26シーズンには最高速度33km/hを記録した。
フルデビューを前に、ヴェルダーの元監督ステフェンは「我々はカリムに大きな信頼を寄せている」と語った。「彼は1対1に強く、身長も十分。ビルドアップの能力も高く、年齢の割に落ち着いている。プレシーズン中も動揺せず、常に解決策を見つけた」。
今季はセンターバックで起用されているが、必要に応じてボランチでもプレーできる万能性を備えている。
18歳のクーリバリがまだ完成途上なのは当然だ。潜在能力を十分に発揮するには、多くの課題が残る。パスと攻撃性を組み合わせた現代的な守備スタイルを取る彼は、今シーズン、目立つミスを繰り返した。
デビュー戦のレバークーゼン戦ではミスパスからパトリック・シックに先制点を許し、先日のノルトダービーでも古巣HSVとのセンターラインでの1対1に敗れてロベルト・グラッツェルに同点ゴールを許した。 ティウネ監督は「周囲のサポートが不足していた。30歳のベテランに対し、18歳の彼はまだ学びの途中だ」と擁護した。
デビューシーズンには突破を許す場面が多く、12月のシュトゥットガルト戦では退場も経験。これらのミスは、彼の未熟さと経験不足を浮き彫りにした。それでも、高いポテンシャルを証明してきた選手だけに、成長過程の必然的なステップと捉えられる。
アーセナルのディフェンダー、ガブリエル・マガリャエスは、将来を期待される左利きのセンターバックだ。彼の台頭は、クーリバリにとって大きな刺激となるだろう。 ガブリエルは世界最高レベルの左利きセンターバックで、ポジションの要点を押さえるだけでなく、情熱とアグレッシブさも備える。空中戦でも地上戦でも優位に立ち、ブロックや救済的なインターセプトに全身全霊を注ぐ。守備からのビルドアップでも卓越している。
クーリバリが彼と同じレベルに達するにはまだ時間がかかろう。それでも、自身の能力を考えると、この基準を目標にするのは当然だ。現在の成長速度なら、彼が将来的に同等のトップDFに育つ可能性は十分にある。
シーズン終盤、ブンデスリーガ残留がほぼ決まったヴェルダー・ブレーメンでは、クーリバルの去就が話題になっている。クラブが今シーズンブレイクした彼を売却して利益を得る可能性は高い。
ドイツの報道では、複数の欧州強豪クラブがスカウト網を通じて2025/26シーズンの彼の成長を注視してきたという。すでにクラブとクーリバリは夏の移籍について話し合っている。
スポーツディレクターのペーター・ニーマイヤーは『キッカー』に「動きはあるが、今夏に実現するかは不明だ。注目されるのは当然だ」と語った。
チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、PSG、ニューカッスル、ナポリ、マルセイユなどが残契約3年の10代選手に興味を示す。ヴェルダーは交渉で優位とされ、5000万ユーロの移籍金を要求する可能性もある。実現すればクラブ史上最高額となる。 この夏、クーリバリは注目の的だ。