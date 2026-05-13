左利きのトップDFは極めて稀だ。それが若きクーリバリが今シーズン大きな注目を集める理由だろう。ヴェルダー・ブレーメンが降格争いに苦しむ中でも、彼は年齢を感じさせない冷静さとパス、読みを示した。

チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、パリ・サンジェルマンが獲得に興味を示しているとされるが、まだ具体的な交渉段階ではない。シーズン終盤を迎え、より現実的な選択肢も複数浮上している。

以下、Voetbalzoneが、来夏の移籍市場で注目の選手となる彼について、知っておくべき情報をまとめる。